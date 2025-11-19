 „Vrăjitoarele: Partea a II-a” – finalul epic ajunge pe marele ecran la Cinema Independența

Pe 20 noiembrie, de la ora 19:00, fanii poveștii care a cucerit lumea sunt invitați la avanpremiera „Vrăjitoarele: Partea a II-a (Wicked: For Good)”, la Cinema Independența. Filmul promite un final electrizant, plin de emoție, magie și revelații, în care destinul Elphabei și al Glindei va schimba pentru totdeauna viitorul Ținutului Oz.

Spectacolul aduce în prim-plan prietenia, curajul și lupta pentru adevăr, cu o distribuție de excepție: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum și alte nume surprinzătoare, într-un musical legendar care prinde viață pe marele ecran.

Nu rata șansa de a vedea primul public acest final spectaculos! Avanpremiera are loc pe 20 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema Independența.