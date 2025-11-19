Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 „Vrăjitoarele: Partea a II-a” – finalul epic ajunge pe marele ecran la Cinema Independența

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pe 20 noiembrie, de la ora 19:00, fanii poveștii care a cucerit lumea sunt invitați la avanpremiera „Vrăjitoarele: Partea a II-a (Wicked: For Good)”, la Cinema Independența. Filmul promite un final electrizant, plin de emoție, magie și revelații, în care destinul Elphabei și al Glindei va schimba pentru totdeauna viitorul Ținutului Oz.

Spectacolul aduce în prim-plan prietenia, curajul și lupta pentru adevăr, cu o distribuție de excepție: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum și alte nume surprinzătoare, într-un musical legendar care prinde viață pe marele ecran.

Nu rata șansa de a vedea primul public acest final spectaculos! Avanpremiera are loc pe 20 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema Independența.

Articolul precedent
Sorana Cîrstea, nominalizată la „Revenirea anului” WTA după un parcurs spectaculos în 2025
Articolul următor
Polițiștii dâmbovițeni au marcat  Ziua Internațională a Toleranței prin activități preventive în școli
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Tânăr prins la volan fără permis în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției Nr. 3 Poliție Rurală Butimanu au depistat...

Polițiștii dâmbovițeni au marcat  Ziua Internațională a Toleranței prin activități preventive în școli

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității...

Sorana Cîrstea, nominalizată la „Revenirea anului” WTA după un parcurs spectaculos în 2025

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sorana Cîrstea încheie un an excepțional și a fost...

România, spectacol total, tricolorii au spulberat San Marino cu 7–1

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Naționala României a oferit aseară unul dintre cele mai...

News

Tânăr prins la volan fără permis în Dâmbovița

Social 0
Polițiștii Secției Nr. 3 Poliție Rurală Butimanu au depistat...

Polițiștii dâmbovițeni au marcat  Ziua Internațională a Toleranței prin activități preventive în școli

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității...

Instituții unite în lupta împotriva violenței domestice, acțiune informativ-preventivă în orașul Titu

Social 0
Poliția Română continuă să pună prevenirea violenței domestice în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița