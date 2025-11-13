Vizită regală la Universitatea „Valahia” din Târgoviște – Principesa Sofia a României, în mijlocul comunității academice

Universitatea „Valahia” din Târgoviște a avut onoarea de a primi vizita Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României, un moment de înaltă ținută și semnificație pentru întreaga comunitate academică.

Întâlnirea a fost dedicată dialogului privind susținerea învățământului superior românesc, consolidarea rolului universităților ca centre de inovare și antreprenoriat, precum și identificarea direcțiilor de dezvoltare pentru sprijinirea tinerilor.

În cadrul vizitei, Alteța Sa Regală a apreciat dotările moderne, condițiile excelente oferite studenților, precum și implicarea universității în promovarea excelenței, a valorilor autentice și a spiritului academic.

Reprezentanții Universității „Valahia” au subliniat importanța colaborării cu instituțiile și fundațiile Casei Regale, o prezență constantă în viața educațională și culturală a României, prin proiecte dedicate formării tinerelor generații, responsabilității civice și promovării identității naționale.

Vizita Principesei Sofia a reprezentat nu doar un gest de susținere, ci și o reafirmare a misiunii universității de a forma studenți competenți, creativi și vizionari, pregătiți să contribuie la progresul societății.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște adresează mulțumiri Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României pentru onoarea vizitei și pentru sprijinul constant acordat educației românești.