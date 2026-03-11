VIZITĂ PASTORALĂ A IPS PĂRINTE NIFON ÎN PROTOIERIILE TITU ȘI TÂRGOVIȘTE SUD

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, a efectuat luni, 9 martie 2026, o vizită pastorală în Protoieria Titu, la parohiile: Românești, Lungulețu I, Crevedia II și Niculești, precum și în Protoieria Târgoviște Sud, la parohiile: Dobra, Băleni Români și Ilfoveni.

La Parohia Ilfoveni, Chiriarhul nostru a evaluat stadiul lucrărilor de construcție a casei parohiale, subliniind necesitatea continuării acestora într-un ritm susținut.

La Parohia Românești a fost analizat progresul ridicării noii biserici, iar Înaltul Ierarh a oferit lămuriri cu privire la optima continuare a lucrărilor și demararea construcției casei parohiale.

La Parohia Lungulețu I, unde a fost edificată capela mortuară și au fost realizate lucrări de sistematizare a curții bisericii, Chiriarhul nostru a dat îndrumări pentru începerea lucrărilor la trapeză și la casa parohială.

La Parohia Crevedia II, Părintele Mitropolit Nifon a evaluat șantierul de pictură și a transmis recomandări privind finalizarea pardoselii, a picturii interioare și realizarea mobilierului bisericesc.

La Parohia Niculești, unde au fost realizate lucrări de refacere a acoperișului și a exteriorului bisericii, Înaltul Ierarh a oferit clarificări pentru încheierea acestor intervenții și pentru continuarea lucrărilor la clopotniță, în vederea târnosirii sfântului lăcaș.

La Parohia Dobra, a fost evaluat stadiul lucrărilor de pictură, fiind oferite îndrumări pentru finalizarea acestora, montarea instalației termice și sistematizarea curții bisericii. Totodată, au fost transmise recomandări privind construirea unei clopotnițe și a unei case parohiale.

La Parohia Băleni Români, au fost stabilite sarcini referitoare la începerea lucrărilor de restaurare a picturii interioare.

La vizita pastorală au participat și primarii localităților în care se află parohiile vizitate, care și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini proiectele aflate în derulare: domnul Viorel Drăghici, Primarul Comunei Potlogi; domnul George Duțu, Primarul Comunei Lungulețu; domnul Florin Petre, Primarul Comunei Crevedia; domnul Dorinel Soare, Primarul Comunei Niculești; domnul Daniel Cosmin Nica, Primarul Comunei Dobra; precum și domnul Florin Dumitru, Primarul Comunei Băleni.

Preoții parohi au prezentat Ierarhului problemele cu care se confruntă, atât pe plan pastoral-misionar, cât și pe plan administrativ-patrimonial, cu privire la stadiul actual al lucrărilor și proiectele de viitor, primind îndrumări pentru derularea lor în condiții cât mai bune și conforme cu nevoile comunităților parohiale locale.

Pe tot parcursul vizitei, Înaltpreasfinția Sa a fost însoțit de Părintele Vicar eparhial, de Părinți Consilieri de la Centrul eparhial și de protopopii protoieriilor Titu și Târgoviște Sud.