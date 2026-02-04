Vizită diplomatică la Târgoviște: Ambasadorul Marii Britanii, primit de autoritățile județene și municipale

Municipiul Târgoviște a fost astăzi gazda unei vizite oficiale de rang înalt. Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, alături de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a primit vizita Excelenței Sale Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în România.

Aceasta a fost prima vizită oficială a ambasadorului britanic la Târgoviște, prilej cu care au avut loc discuții constructive privind oportunitățile de colaborare economică, dezvoltarea investițiilor și consolidarea relațiilor bilaterale la nivel local și județean.

În cadrul întâlnirii, primarul Daniel Cristian Stan a evidențiat ritmul accelerat de dezvoltare al municipiului Târgoviște, subliniind faptul că orașul devine o opțiune tot mai atractivă pentru investitori, datorită proiectelor deja implementate și perspectivelor solide de creștere pe termen mediu și lung.

Dialogul deschis dintre oficialii români și reprezentantul Regatului Unit a conturat direcții comune de cooperare, cu accent pe dezvoltarea economică sustenabilă și pe atragerea de noi investiții care să aducă beneficii ambelor părți.

La finalul întâlnirii, primarul municipiului Târgoviște a mulțumit Excelenței Sale pentru deschidere, interes și disponibilitatea de a sprijini inițiativele de colaborare, reafirmând angajamentul administrației locale pentru dezvoltare și parteneriate internaționale.