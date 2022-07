Virgil Guran, vicepreședinte PNL, despre prețul carburanților: “Politic, sunt mulți care vin cu idei”

1 0

Președintele PNL Dâmbovița, senatorul Virgil Guran, a explicat într-o conferință de presă, limitările pe care le are guvernul în evoluția prețului carburanților. Acesta a amintit că începând cu, 1 iulie, se aplică reducerea cu 50 de bani la pompă, după ce Guvernul Ciucă a aprobat ordonanța potrivit căreia, în perioada 01.07.2022 – 30.09.2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali și care acordă o reducere de preț de 50 de bani, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 Lei/litru. Vicepreședintele Senatului a motivat această decizia, a subliniat faptul că explozia prețului carburanților este o problemă mondială și că oamenilor nu trebuie să li se mai prezinte iluzii, ci realitatea:

„Să înțelegem structura prețului. Luăm ca exemplu motorina. Statul încasează acciză 1 lei și 83 de bani, cam așa, încasează TVA care înseamnă probabil 1,50 lei acum față de 1,10 lei cât era. Deci, în momentul de față, statul încasează în plus 40 de bani. Diferența o încasează cei care extrag țițeiul și îl vând. În structura de preț, statul nu încasează atât cât crede populația. Se pune problema să intervină statul. Statul poate să intervină doar pe banii pe care îi încasează. O intervenție mai consistentă ar însemna taxe noi, ceea ce ar însemna să afectăm iar inflația și nu ne ajută. Din păcate, suntem într-un context mondial (…) puteam să facem în România ceva, dacă acum 20 și ceva de ani Petrom era privatizat altfel și în momentul de față dacă statul ar fi avut mai multe acțiuni la extracția de țiței din România. Țițeiul extras din România costă 25 de dolari barilul, mare diferență până la 125 de dolari barilul. Dar…compania care face acest lucru și care are majoritatea acțiunilor este particulară. Nu poți să le impui un anumit preț, în contextul mondial. Astfel, în context mondial, dacă scade prețul la carburant ne vom încadra și noi, dacă nu…nu putem face lucruri mai mari. S-a încercat de două ori în istorie…în 1972 și 1979 și s-a ajuns la penurie de carburant (…) Este o problemă mondială. Când se va rezolva în Germania și Franța, atunci se va rezolva și la noi. Până atunci să ne vedem poziția și puterea economică pe care o avem. Politic, sunt mulți care vin cu idei. Am auzit opoziția că vin ei, că scad…domnule, trebuie să fim realiști. Te uiți ce ai în buzunar și vorbești despre ce ai în buzunar (…) La nivel mondial se va întâmpla, când se va termina războiul (…) Dacă statul avea acțiuni mai mult, luam alte măsuri”.