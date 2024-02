Virgil Guran, șeful liberalilor dâmbovițeni, a fost reales vicepreședinte al Senatului

Veste bună pentru liberalii dâmbovițeni la debutul primei sesiuni ordinare a Parlamentului din acest an, totodată penultima din această legislatură parlamentară.

Potrivit regulamentelor, în prima şedinţă, senatorii şi deputaţii au ales, prin vot, conducerile celor două Camere: vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Birourilor permanente.

Senatorul Virgil Guran, președinte al PNL Dâmbovița, a fost reales vicepreședinte al Senatului. Este pentru a patra oară când Virgil Guran deține funcția de vicepreședinte al Senatului.

“Este un vot de încredere din partea colegilor. Faptul că am fost reales ca vicepreședinte al Senatului României este o confirmare a rezultatelor muncii mele, o recunoaștere a activității profesionale din cadrul Senatului României. Este totodată și un vot care mă responsabilizează. Vreau să mulțumesc colegilor din PNL pentru nominalizare și așa cum am spus de fiecare dată, voi face toate eforturile pentru a susține proiectele bune pentru români și pentru dâmbovițeni, dar voi fi și o voce critică și sinceră, așa cum i-am obișnuit, atunci când este cazul. Avem în față un an cu provocări, cu așteptări mari, dar sunt convins că va fi un an încununat de succes”, a declarat vicepreședintele Senatului, Virgil Guran.