Vineri, 3 aprilie, dâmbovițenii sunt invitați să intre în atmosfera spirituală a Sfintelor Paști printr-un eveniment deosebit dedicat Floriilor, sărbătoarea care deschide ciclul Sărbătorilor Pascale și evocă Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, călare pe asin, întâmpinat cu flori și ovații

By: Roxana - Ionela Botea

Această sărbătoare premergătoare Învierii Domnului ne amintește că Hristos este Dumnezeu Adevărat și Om Adevărat, „Începătorul vieții”, fundament al credinței creștine și începutul marilor sărbători pascale, care se încheie cu Înălțarea Domnului la 40 de zile după Paști.

 Concertul Extraordinar de Muzică Religioasă și Pricesne – „Vinerea Floriilor” – ediția a X-a,  ora 18:00, Amfiteatrul Liceului de Arte „Bălașa Doamna”, Târgoviște

 Acces: liber, în limita locurilor disponibile

 Evenimentul este organizat de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și aduce în fața publicului:

Corala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Târgoviște, sub bagheta dirijorului Mihai Vlădăreanu

Interpretele de folclor Simona Dinescu și Marina Roșu, care vor interpreta pricesne tradiționale direct din strana bisericii, aducând magia sărbătorii în inima orașului

 Participanții vor avea parte de o experiență muzicală ce pregătește sufletele pentru Floriile și Patimile Mântuitorului, oferind un moment de meditație, liniște și frumusețe spirituală.

 Nu ratați acest eveniment de suflet, care îmbină tradiția, muzica religioasă și atmosfera festivă a Florilor, pregătind comunitatea pentru celebrarea Paștelui!

Articolul precedent
Percheziții în Dâmbovița
Articolul următor
Preț carburanți 2 aprilie 2026. Prețurile au început să scadă, iar în unele benzinării motorina a coborât sub pragul de 10 lei
Popular

Știri
Dâmbovița

Jandarmeria Română, la aniversarea a 176 de ani de la înființare

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În anul în care Jandarmeria Română aniversează 176 de...

24 de metri cubi de material lemnos, confiscați de polițiștii din Fieni

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Fieni, împreună cu cei...

România U21 rămâne în cursa pentru EURO după dubla perfectă din martie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Naționala de tineret a României a obținut șase puncte...

Înfrângere pentru Chindia la București. Steaua se impune cu 2-0

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște a cedat în deplasare în fața formației...

