Vineri, 27 martie, de la ora 17:30, pe Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, România întâlnește Polonia, într-un meci care promite spectacol și emoții pentru toți fanii fotbalului.

Bilete gratuite pentru suporteri

Clubul Sportiv Municipal Târgoviște pune la dispoziția suporterilor bilete gratuite:

Ridicare bilete: 23 – 27 martie

Locație: Strada Revoluției nr. 8B, sediul CSM Târgoviște

Condiții: prezentarea unui act de identitate care să ateste domiciliul în municipiu

Limită: maximum 5 bilete per persoană

Atmosferă incendiară, cu fani și tradiția fotbalului local

Vineri, 27 martie, Târgoviște devine centrul fotbalului U20 din România. Fii și tu parte din suflarea tricoloră și vino să-i susții pe tinerii jucători!