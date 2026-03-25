Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Vineri, 27 martie, de la ora 17:30, pe Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, România întâlnește Polonia, într-un meci care promite spectacol și emoții pentru toți fanii fotbalului.

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Bilete gratuite pentru suporteri

Clubul Sportiv Municipal Târgoviște pune la dispoziția suporterilor bilete gratuite:

Ridicare bilete: 23 – 27 martie

Locație: Strada Revoluției nr. 8B, sediul CSM Târgoviște

Condiții: prezentarea unui act de identitate care să ateste domiciliul în municipiu

Limită: maximum 5 bilete per persoană

Atmosferă incendiară, cu fani și tradiția fotbalului local

 Vineri, 27 martie, Târgoviște devine centrul fotbalului U20 din România. Fii și tu parte din suflarea tricoloră și vino să-i susții pe tinerii jucători!

Articolul precedent
Articolul următor
LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița