VICTORIE URIAȘĂ PENTRU NAȚIONALA LUI CĂTĂLIN TĂNASE LA EUROPEANUL DE U18

Sustinuti frenetic de peste 1000 de spectatori, juniorii Romaniei au invins net Elvetia, in al patrulea meci pe care l-au disputat la Ploiesti in Grupa C de la FIBA U18 European Championship – Division B.

Baietii antrenati de Catalin Tanase, Catalin Stefanescu si Larisa Toma au intrat extrem de determnati pe teren, au deschis scorul si nu au mai cedat conducerea pana la finalul jocului. Victoria cu 93-52 ((27-17, 21-13, 31-15, 14-7) a fost obtinuta cu sprijinul tuturor celor 12 jucatori, fiecare evoluand peste 12 minute. S-au remarcat: Pătru 15p, Lungu 14p (2×3), Oinaru 13p, Lăpuște 10p (2×3), Diaconescu 10p. Au mai evoluat: Șomăcescu 9p, Bănică 7p (1×3), Creț 6p (2×3), Stan 4p, Antonescu 3p, Dumitru 2p, Cârstea.

Victoria a fost dedicata de echipa nationala lui Radu Canciu, tanarul baschetbalist de la CSS Targoviste, in varsta de doar 13 ani, care a suferit recent un accident in urma caruia a suferit fracturi ale vertebrelor C4 si C5, dar si cu o leziune medulara. In acest moment tanarul este diagnosticat cu tetraplegie acuta, completa, avand nevoie de suma de 277.000 pentru un tratament in strainatate care sa-i redea speranta ca va mai putea juca baschet.

Oricine poate dona pentru Radu in contul IBAN RO59RZBR0000060008220178 sau cash la urna amenajata in holul Salii Olimpia din Ploiesti.