Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Victorie spectaculoasă pentru CSM Târgoviște: Echipa de volei s-a impus cu 3-1 în fața formației CSM București

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Sala „Ioan Valerian” din Târgoviște a vibrat de energie și emoție, după ce echipa de volei CSM Târgoviște a obținut o victorie spectaculoasă în fața formației CSM București, scor 3-1, într-un meci care a ținut publicul cu sufletul la gură până la ultimul punct.

Deși oaspetele au început mai bine, câștigând primul set cu 25-11, târgoviștencele au demonstrat o revenire de zile mari, impunându-se în următoarele trei seturi: 25-22, 25-18 și 25-22. Cu un joc tot mai coerent și o atitudine exemplară, elevele CSM Târgoviște au reușit să întoarcă soarta partidei, oferind o demonstrație de ambiție și spirit de echipă.

„A fost un meci dificil, dar fetele au arătat caracter și determinare. Atmosfera creată de public a fost incredibilă și ne-a dat încredere să luptăm până la capăt”, au transmis reprezentanții clubului, la finalul partidei.

Succesul confirmă forma excelentă a echipei și consolidarea unui grup unit, capabil să facă față oricărui adversar din campionat. Susținerea fanilor a fost, ca de fiecare dată, un atu important — sala din Târgoviște transformându-se într-o adevărată fortăreață.

Cu această victorie, CSM Târgoviște continuă parcursul solid din campionat și privește cu încredere spre următoarea confruntare, programată în deplasare.

Articolul precedent
Ionuț Drăgănescu revine în forță, medalia de bronz la Campionatul Național U23
Articolul următor
AJOFM Dâmbovița sprijină tinerii cu risc de marginalizare socială prin servicii personalizate gratuite
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Primarul Daniel Cristian Stan lansează un canal oficial de comunicare directă cu târgoviștenii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a lansat un canal oficial...

Credință și comunitate la Moreni – președintele CJ Dâmbovița, prezent la sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, președintele...

Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița, ales prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Partidul Social Democrat intră într-o nouă etapă, una a...

Direcția Silvică Dâmbovița: Fazanii revin în pădurile Dâmboviței,  acțiune de populare pentru refacerea echilibrului natural

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Natura dâmbovițeană își redescoperă culoarea și echilibrul! Direcția Silvică...

News

Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

Social 0
În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din...

 „Moștenirea Văcăreștilor 2025” – Talente literare premiate la Târgoviște

Social 0
La sediul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște a avut...

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Social 0
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

© 2023 Ziarul Dâmbovița