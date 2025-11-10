Victorie spectaculoasă pentru CSM Târgoviște: Echipa de volei s-a impus cu 3-1 în fața formației CSM București

Sala „Ioan Valerian” din Târgoviște a vibrat de energie și emoție, după ce echipa de volei CSM Târgoviște a obținut o victorie spectaculoasă în fața formației CSM București, scor 3-1, într-un meci care a ținut publicul cu sufletul la gură până la ultimul punct.

Deși oaspetele au început mai bine, câștigând primul set cu 25-11, târgoviștencele au demonstrat o revenire de zile mari, impunându-se în următoarele trei seturi: 25-22, 25-18 și 25-22. Cu un joc tot mai coerent și o atitudine exemplară, elevele CSM Târgoviște au reușit să întoarcă soarta partidei, oferind o demonstrație de ambiție și spirit de echipă.

„A fost un meci dificil, dar fetele au arătat caracter și determinare. Atmosfera creată de public a fost incredibilă și ne-a dat încredere să luptăm până la capăt”, au transmis reprezentanții clubului, la finalul partidei.

Succesul confirmă forma excelentă a echipei și consolidarea unui grup unit, capabil să facă față oricărui adversar din campionat. Susținerea fanilor a fost, ca de fiecare dată, un atu important — sala din Târgoviște transformându-se într-o adevărată fortăreață.

Cu această victorie, CSM Târgoviște continuă parcursul solid din campionat și privește cu încredere spre următoarea confruntare, programată în deplasare.