Victorie pe teren propriu pentru CSM Târgoviște în fața CS Știința Bacău

By: Roxana - Ionela Botea

Echipa de volei CSM Târgoviște a obținut astăzi o victorie importantă pe teren propriu, impunându-se în fața formației CS Știința Bacău, într-un meci disputat și spectaculos, urmărit de un public numeros.

Partida s-a desfășurat pe parcursul a patru seturi, ambele echipe demonstrând organizare, determinare și un nivel bun de joc. Schimburile de mingi au fost intense, iar scorul s-a menținut strâns în majoritatea momentelor. Formația din Bacău a pus presiune constantă, însă voleibalistele de la CSM Târgoviște au gestionat eficient fazele decisive.

Pe parcursul întâlnirii, echipa gazdă și-a găsit treptat ritmul, devenind mai eficientă în atac și mai solidă în defensivă. Blocajul bine organizat și controlul finalurilor de set au făcut diferența, mai ales în momentele cheie ale meciului.

 Scor final:

CSM Târgoviște – CS Știința Bacău 3-1

(25-17; 22-25; 25-15; 26-24)

Victoria confirmă forma bună a echipei și oferă un plus de încredere înaintea următoarelor confruntări din campionat.

 Felicitări, CSM Târgoviște!

