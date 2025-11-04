Victorie meritată pentru CSU Târgoviște în etapa a V-a a campionatului

Echipa de baschet CSU Târgoviște continuă parcursul excelent din acest sezon, obținând o nouă victorie în cadrul etapei a V-a. Târgoviștenii s-au impus cu scorul de 75–66 în fața formației CSU Ploiești, confirmând forma foarte bună din ultimele meciuri.

Partida a fost una intensă, cu momente spectaculoase și o atmosferă deosebită în tribune, suporterii târgovișteni fiind din nou alături de echipă. Jocul colectiv, determinarea și atitudinea din teren au făcut diferența, aducând o victorie meritată pentru CSU Târgoviște.

„Felicitări băieților pentru o nouă reușită și mulțumim suporterilor pentru susținerea permanentă! Ne pregătim deja pentru următorul meci – împreună spre noi performanțe!”, a transmis stafful echipei.

CSU Târgoviște își consolidează astfel poziția în clasament și privește cu încredere spre confruntările viitoare.