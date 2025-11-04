Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Victorie meritată pentru CSU Târgoviște în etapa a V-a a campionatului

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa de baschet CSU Târgoviște continuă parcursul excelent din acest sezon, obținând o nouă victorie în cadrul etapei a V-a. Târgoviștenii s-au impus cu scorul de 75–66 în fața formației CSU Ploiești, confirmând forma foarte bună din ultimele meciuri.

Partida a fost una intensă, cu momente spectaculoase și o atmosferă deosebită în tribune, suporterii târgovișteni fiind din nou alături de echipă. Jocul colectiv, determinarea și atitudinea din teren au făcut diferența, aducând o victorie meritată pentru CSU Târgoviște.

„Felicitări băieților pentru o nouă reușită și mulțumim suporterilor pentru susținerea permanentă! Ne pregătim deja pentru următorul meci – împreună spre noi performanțe!”, a transmis stafful echipei.

CSU Târgoviște își consolidează astfel poziția în clasament și privește cu încredere spre confruntările viitoare.

Articolul precedent
Start perfect de sezon pentru voleibalistele U19 de la CSȘ Târgoviște
Articolul următor
 Concert Extraordinar de Ziua Națională a României la Târgoviște – „România în inimi și note”
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

Percheziții la un administrator cercetat pentru înșelăciune în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității...

„Doamna Escobar” – un spectacol despre curaj, iubire și limitele umane, la Teatrul Tony Bulandra Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe 9 noiembrie, de la ora 19:00, publicul târgoviștean este invitat...

News

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

Peste 300 de locuri de muncă disponibile în județul Dâmbovița – ofertele actualizate de AJOFM

Social 0
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

© 2023 Ziarul Dâmbovița