VICTORIE MARE PENTRU NAȚIONALA U18 A ROMÂNIEI CONDUSĂ DE DÂMBOVIȚEANUL CĂTĂLIN TĂNASE

Reprezentativa masculina de baschet juniori a Romaniei a inregistrat un nou succes in cadrul Campionatului European U18, Divizia B, Vulturii pregatiti de antrenorul Catalin Tanase reusind sa invinga destul de clar selectionata similara a Letoniei, cu scorul de 77-62 (17-20, 23-16, 20-13, 17-13). Luni este zi libera pentru toti participantii iar marti, de la ora 18:00, Romania revine in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti pentru o confruntare extrem de importanta din Grupa C, Vulturii urmand sa primeasca replica Elvetiei si ulterior cu liderul Portugalia. Accesul publicului este liber in toate arenele prahovene care gazduiesc evenimentul european in vreme ce FIBA TV transmite in direct toate meciurile.

Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti a fost din nou asaltata in aceasta seara de iubitorii baschetului si nu numai pentru a fi alaturi de Vulturi pe timpul celei de-a treia confruntari pe care Romania o sustinea in cadrul Grupei C din cadrul FIBA European Championship, Division B. Intalnirea cu Letonia se anunta a fi extrem de importanta pentru economia calificarii, ambele combatante avand nevoie obligatoriu de victorie pentru a mai putea ramane in cursa pentru sferturile de finala. Apasati de miza meciului si poate ca un pic prea supramotivati, Vulturii au intrat mai greu in joc, fiind dominati de la primele actiuni de adversari, care s-au desprins pana la 8-20 in min. 7. Sustinuti de un public admirabil, care a fost in mai toate momentele importante alaturi de echipa tricolora pregatita de antrenorul Catalin Tanase, Romania reuseste sa recupereze pas cu pas prin reusitele parafate de Lapuste, Oinaru si Stan, astfel ca primul sfert se incheie la scorul de 17-20. In urmatoarele zece minute Vulturii cauta sa prinda aripi si sa preia conducerea, fapt petrecut dupa un cos marcat de Somacescu, scor 23-22 in min. 12, dar riposta Letoniei este foarte taioasa si se concretizeaza si pe tabela, scorul devenind 28-35 in min. 17. Lapuste, Diaconescu si Patru ridica din nou pulsul tribunelor si fac ca Vulturii sa preia din nou conducerea, finalul celui de-al doilea sfert gasind Romania in avantaj: scor 40-36. Ț

La reluare, Romania incepe sa gaseasca solutii optime atat in aparare, cat si in atac, si astfel Vulturii pun stapanire pe joc si se desprind pana la finalul celui de-al treilea sfert la o diferenta consistenta: scor 60-49. Jocul echipei functioneaza, publicul se incinge si aclama la scena deschisa toate reusitele ”marca” Somacescu, Diaconescu, Lungu, Antonescu sau Lapuste, ultimul reusind o evolutie de zile mari, cu o contributie importanta la zestrea tricolora si implicit la victorie. In pofida incercarilor letone de a reveni in joc, Romania este de neoprit in drumul spre al doilea succes, fluierul final al arbitrilor inghetand tabela la scorul de 77-62 in favoarea Vulturilor.

In urma acestei victorii, Romania a acumulat 5 puncte din trei etape si continua cursa spre sferturile de finala, iar victoria Ungariei in fata Slovaciei, scor 68-64, complica lucrurile in Grupa C. Dar iata si clasamentul Grupei C dupa primele 3 etape:

1. Portugalia – 6 puncte

2. Slovacia – 5 puncte

3. Romania – 5 puncte

4. Ungaria – 4 puncte

5. Elvetia – 4 puncte

6. Letonia – 3 puncte.