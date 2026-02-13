Victorie clară pentru CSM CSU Târgoviște în fața Sportului Studențesc: 85-50

CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie importantă în clasament, impunându-se categoric în fața echipei Sportul Studențesc, scor 85-50 (20-12; 21-16; 21-13; 23-9).

Târgoviște a controlat ritmul meciului de la primele minute.

Fiecare atac a fost construit cu răbdare, iar apărarea agresivă a forțat numeroase greșeli ale adversarilor.

La pauză, avantajul era deja clar, iar sfertul al doilea a consolidat superioritatea echipei târgoviștene.

Top marcatoare CSM CSU Târgoviște

Teodora Manea – 21 puncte

Bianca Voica Nagy – 19 puncte

Jazmyn Na’shae Turner – 13 puncte

Bianca Nan – 12 puncte

Gabriela Irimia – 9 puncte

Sară Nitescu – 7 puncte

Lena Radulovic – 4 puncte

CSM CSU Târgoviște continuă să adune puncte și să își consolideze poziția în clasament, urmărind locuri fruntașe și un parcurs solid în fazele decisive ale campionatului.

Felicitări echipei și suporterilor!