Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Victorie clară pentru CSM CSU Târgoviște în fața Sportului Studențesc: 85-50

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie importantă în clasament, impunându-se categoric în fața echipei Sportul Studențesc, scor 85-50 (20-12; 21-16; 21-13; 23-9).

Târgoviște a controlat ritmul meciului de la primele minute.

Fiecare atac a fost construit cu răbdare, iar apărarea agresivă a forțat numeroase greșeli ale adversarilor.

La pauză, avantajul era deja clar, iar sfertul al doilea a consolidat superioritatea echipei târgoviștene.

 Top marcatoare CSM CSU Târgoviște

Teodora Manea – 21 puncte

Bianca Voica Nagy – 19 puncte

Jazmyn Na’shae Turner – 13 puncte

Bianca Nan – 12 puncte

Gabriela Irimia – 9 puncte

Sară Nitescu – 7 puncte

Lena Radulovic – 4 puncte

CSM CSU Târgoviște continuă să adune puncte și să își consolideze poziția în clasament, urmărind locuri fruntașe și un parcurs solid în fazele decisive ale campionatului.

Felicitări echipei și suporterilor!

Articolul precedent
Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată
Articolul următor
 Baraj pentru promovarea în Liga 3: Campioanele Dâmbovița și Olt se întâlnesc din nou
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

POLIȚIA DÂMBOVIȚA: ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNILE PRIN METODA „SMISHING”!

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

 Baraj pentru promovarea în Liga 3: Campioanele Dâmbovița și Olt se întâlnesc din nou

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sezonul acesta aduce o revenire a duelului deja tradițional...

News

Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Social 0
Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în...

 Iubirea sărbătorită la Muzeul de Istorie din Târgoviște de Ziua Îndrăgostiților

Social 0
 Ziua Îndrăgostiților are origini occidentale dar sărbătoarea a fost...

Noutăți APIA 2026: Ce trebuie să știe fermierii pentru Cererile de Plată

Social 0
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița