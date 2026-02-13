Victorie clară pentru CSM CSU Târgoviște în fața Sportului Studențesc: 85-50

CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie importantă în clasament, impunându-se categoric în fața echipei Sportul Studențesc, scor 85-50 (20-12; 21-16; 21-13; 23-9).
Târgoviște a controlat ritmul meciului de la primele minute.
Fiecare atac a fost construit cu răbdare, iar apărarea agresivă a forțat numeroase greșeli ale adversarilor.
La pauză, avantajul era deja clar, iar sfertul al doilea a consolidat superioritatea echipei târgoviștene.
Top marcatoare CSM CSU Târgoviște
Teodora Manea – 21 puncte
Bianca Voica Nagy – 19 puncte
Jazmyn Na’shae Turner – 13 puncte
Bianca Nan – 12 puncte
Gabriela Irimia – 9 puncte
Sară Nitescu – 7 puncte
Lena Radulovic – 4 puncte
CSM CSU Târgoviște continuă să adune puncte și să își consolideze poziția în clasament, urmărind locuri fruntașe și un parcurs solid în fazele decisive ale campionatului.
Felicitări echipei și suporterilor!