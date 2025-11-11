Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Victorie categorică pentru CSM Flacăra Moreni în Liga 3

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 CSM Flacăra Moreni a obținut o victorie importantă pe teren propriu, în meciul disputat împotriva AS FC Pucioasa, scor 5-2.

Marcatori pentru Flacăra Moreni:40’ – Enache Alexandru,45’ – Enache Alexandru,60’ – Terec Adrian, 65’ – Terec Adrian,68’ – Rareș Mihai

Spectatorii și galeria echipei au jucat un rol esențial, susținând permanent echipa și contribuind la atmosfera de pe stadion.

 „Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi — voi sunteți energia care ne împinge spre victorie!”, a transmis clubul.

CSM Flacăra Moreni continuă lupta în Liga 3, demonstrând că este o adevărată familie și simbol al comunității din Moreni.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

