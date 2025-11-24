Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Victorie categorică pentru CSM CSU Târgoviște, 90-36 cu CS Agronomia

By: Roxana - Ionela Botea

CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în deplasarea de la București, unde a învins echipa CS Agronomia cu scorul de 90-36, într-un meci din campionatul național de baschet feminin.

Jucătoarele târgoviștene au dominat partida încă din primul minut. Primul sfert s-a încheiat cu 25-9, iar la pauza mare tabela arăta 43-15. Echipa a continuat să joace eficient și a menținut ritmul până la final.

Scor pe sferturi: 9-25, 6-18, 5-23, 16-24.

Punctele CSM CSU Târgoviște au fost marcate de:Jilian Denise Hollingshed – 18 puncte,Lena Radulovic – 16 puncte,Sara Nițescu – 14 puncte, Gabriela Irimia – 11 puncte, Teodora Manea – 10 puncte, Lachelle Nashay Austin – 8 puncte, Dariana Pausan – 5 puncte, Alina Chivu – 4 puncte, Bianca Voica Nagy – 4 puncte

Victoria aduce un moral foarte bun pentru următoarele meciuri. Felicitări echipei!

La Târgul de Turism al României,  Consiliul Județean, a fost  prezent pentru a arăta bogăția turistică a județului
Flacăra Moreni s-a impus  clar acasă: 3-0 cu ACS Voința 2024 Crevedia
