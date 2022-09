Viața are prioritate!

1 0

Poliţia Română recomandă conducătorilor auto să adopte o manieră prudentă de conducere, fără bruscarea comenzilor vehiculelelor, să efectueze fiecare manevră doar după o temeinică asigurare şi să evite efectuarea depăşirilor care, în condiţiile unui trafic rutier aglomerat şi a vremii nefavorabile, se dovedesc a fi extrem de periculoase. Totodată, poliţiştii rutieri atrag atenţia asupra respectării regimului legal de viteză întrucât viteza execesivă şi cea neadaptată la condiţiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România. Participanţii la trafic sunt sfătuiţi să adapteze permanent viteza de rulare la condiţiile de drum şi de trafic, iar dacă partea carosabilă este umedă sau drumul este din piatră cubică, trebuie să circule cu viteza redusă!Poliţiştii rutieri recomandă ca luminile de întâlnire să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule, mai ales în condiţiile unui carosabil umed sau când se circulă în coloană.În zilele cu ploi, şoferilor li se recomandă să fie mai atenţi la pietoni. Aceştia sunt mai puţin prudenţi, circulă zgribuliţi, se ascund sub umbrele, privesc mai puţin în jur, astfel că nu se asigură corespunzător la traversare!Şi pietonilor li se recomandă să-şi sporească atenţia, să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acesteia numai după ce sunt siguri că se poate face în condiţii de siguranţă.Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector. Traversaţi străzile numai pe marcajul pietonal, prin dreptul indicatoarelor ,,Trecere pentru pietoni”, iar acolo unde sunt instalate semafoare, numai la culoarea verde!Nu vă urcaţi la volan, daca aţi consumat băuturi alcoolice!Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice trebuie să ştie că riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării permisul este reţinut fără drept de circulaţie.Sub această limită fapta constituie contravenţie, iar sancţiunea este suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru trei luni, la care se adaugă nouă puncte de amendă.Consumul de alcool este incompatibil cu conducerea autovehiculelor, pe lângă faptul că este interzis de lege constuie un important factor de risc pentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic crescând şansele de implicare într-un accident rutier.Pentru a conduce în siguranţă şoferul trebuie să se afle în plenitudinea aptitudinilor sale deoarece condiţiile de conducere se schimbă mereu. Acesta trebuie să îşi păstreze starea de atenţie, să reactioneze rapid, să vadă clar şi să aprecieze corect distanţa şi viteza. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacţie, echilibrul şi capacitatea de a vorbi. Când aceste funcţii sunt afectate, probabilitatea unui accident creste. Orice accident, rănire sau deces cauzate de consumul de alcool pot fi evitate în totalitate.Conduceţi cu multă atenţie şi răbdare!Respectaţi-i pe ceilalţi participanţi la trafic, indiferent dacă sunt pietoni sau conduc biciclete, mopede ori motociclete!Cetaţenilor români care s-au întors acasă din străinătate le reamintim că legislaţia în domeniu este la fel de fermă şi în România, iar regulile de circulaţie trebuie respectate oriunde s-ar deplasa.