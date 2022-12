Vesti bune, s-a încărcat o nouă tranșă de 250 de lei, cea de‑a IV‑a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru România”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a încărcat o nouă tranșă de 250 de lei, cea de‑a IV‑a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru România”.

Valoarea totală a tranșei IV se ridică la peste 593 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de români.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat plățile pentru încărcarea voucherelor sociale oferite prin programul „Sprijin pentru România” cu o nouă tranșă de 250 de lei, cea de‑a patra, pentru un număr de 2.368.907 de români. Reamintim că pentru acest an au fost IV tranșe, în valoare totală de 1.000 de lei, oferite o dată la două luni, până la finalul acestui an.

Astfel, până miercuri, toți beneficiarii vor avea cardurile încărcate, pentru a putea achiziționa alimente și mese calde. Valoarea totală a sumei transmise de MIPE, din fonduri europene nerambursabile, se ridică la 593.036.500 lei.

„Sper eu că am reușit să facem o surpriză plăcută celor 2,4 milioane de români care beneficiază de ajutorul de 250 de lei pentru alimente și mese calde pe care îl oferim prin programul «Sprijin pentru România». Datorită strânsei colaborări între MIPE și celelalte părți implicate în proces, am încărcat tranșa IV inainte de sărbători, pentru ca românii vulnerabili să se bucure de un mic ajutor pentru ca de pe masa de sărbători să nu lipsească produsele tradițilonale. Separat, din luna noiembrie am început să distribuim o nouă tranșă de pachete cu ajutoare alimentare de 24kg, ce conțin 12 tipuri de produse de bază pentru consum. Sunt măsuri firești pentru a contribui la satisfacerea celor mai elementare nevoi ale acestor persoane. Pentru anul viitor, strategia la nivelul Guvernului va fi să aducem românilor investiții în sănătate, infrastructură și digitalizare, dar să ne asigurăm că oferim venituri mai mari și sprijin pentru categoriile vulnerabile. În acest sens, am reușit să prelungim ajutorul de 250 de lei pentru întreg anul 2023, urmând să încărcăm șase noi tranșe o dată la două luni”, a transmis ministrul Marcel Ioan Boloș.