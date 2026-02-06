Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Vești bune pentru legumicultori: a început programul de sprijin pentru culturile din sere și solarii

By: Roxana - Ionela Botea

Producătorii agricoli din sectorul legumicol pot beneficia, și în anul 2026, de un sprijin financiar important din partea statului. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dat startul înscrierilor în Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate, destinat fermierilor care cultivă legume în sere și solarii.

Cererile de înscriere pot fi depuse până la data de 15 aprilie 2026, la Direcțiile Agricole Județene, iar sprijinul acordat este de 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați cultivați, sub formă de ajutor de minimis.

Programul vizează o gamă largă de culturi, printre care: tomate, ardei (gras, lung, gogoșar, iute), castraveți, vinete, varză, salată, spanac, ceapă verde și fasole păstăi. Beneficiarii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate și calendarul de valorificare prevăzute de legislația în vigoare.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc creșterea producției autohtone de legume, susținerea fermierilor români și consolidarea agriculturii locale, oferind un sprijin concret celor care investesc în munca pământului și în hrană sănătoasă pentru consumatori.

APIA anunță reguli noi și termene clare pentru subvențiile fermierilor în anul 2026
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

