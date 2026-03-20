Vești bune de la Poliția Română, de Ziua Internațională a Fericirii: siguranța rămâne o normalitate 

Într-o zi dedicată zâmbetelor și lucrurilor simple, Poliția Română transmite un mesaj clar: pentru tot mai mulți români, sentimentul de siguranță face parte din viața de zi cu zi.

Prezenți permanent în comunitate, polițiștii acționează pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și intervenția rapidă atunci când este nevoie. Dincolo de intervenții, activitatea zilnică înseamnă și sprijin, dialog și încredere construită pas cu pas.

Ziua Internațională a Fericirii aduce în prim-plan un adevăr simplu: fericirea nu înseamnă doar momente speciale, ci și liniștea de a ști că ești în siguranță.

Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe cetățeni să ofere, la rândul lor, un motiv de zâmbet celor din jur și să contribuie la o comunitate mai unită și mai responsabilă.

Siguranța este un efort comun, iar atunci când fiecare își face partea, normalitatea devine cea mai bună veste.