Veste bună pentru șoferi: Podul de la Pucioasa a fost redeschis! 

Circulația pe DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia a revenit la normal, după finalizarea lucrărilor la podul peste pârâul Bizdidel, unul dintre punctele importante de acces în orașul Pucioasa.

Obiectivul este primul finalizat din cadrul proiectului amplu de modernizare a DN71, pe tronsonul Târgoviște – Sinaia, lucrările fiind parte dintr-un plan mai larg de îmbunătățire a infrastructurii rutiere.

În același timp, continuă extinderea la 4 benzi a DN71 pe sectorul Bâldana – Târgoviște, investiție care va asigura un trafic mai fluent și condiții mai sigure pentru șoferi.

Modernizarea drumurilor naționale din județul Dâmbovița avansează etapă cu etapă, aducând infrastructura mai aproape de standardele moderne și de nevoile actuale ale traficului.