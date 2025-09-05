Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și de istorie sunt invitați la un eveniment inedit: „Scandinavele pe Drumul Brâncovenilor”. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, în parteneriat cu Retromobil Club România – secția Scandinavă.

Evenimentul aduce în fața publicului 15–20 de vehicule istorice scandinave, în special modele Volvo și Saab, expuse gratuit în trei locații încărcate de istorie și simbolism:

  • Palatul Mogoșoaia (09:00–11:30) – ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, restaurată de prințul George Valentin Bibescu;
  • Palatul Potlogi (12:30–14:30) – un reper al arhitecturii brâncovenești;
  • Turnul Chindiei, Târgoviște (16:30–18:30) – simbol al capitalei medievale a Țării Românești.

„Scandinavele pe Drumul Brâncovenilor” propune mai mult decât o simplă expoziție auto. Este o întâlnire între patrimoniul cultural brâncovenesc și pasiunea contemporană pentru conservarea istorică a vehiculelor, dar și o rememorare a rolului familiei Bibescu în pionieratul automobilismului românesc.

Parteneri

Evenimentul beneficiază de sprijinul unor parteneri importanți: Ambasada Suediei în România, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, AGERPRES, Radio Trinitas, Primăria Capitalei, Rezistența prin Cultură, AMOS News și Jurnal de București.

Accesul publicului este liber, iar vizitatorii sunt așteptați să descopere nu doar frumusețea automobilelor de epocă, ci și poveștile locurilor brâncovenești, într-o călătorie care unește trecutul și prezentul.

