VASILE MIRIUȚĂ NU SE TEME CĂ AR PUTEA FI DEMIS

Nemulțumiți de situația Chindiei Târgoviște, fanii i-au cerut demisia lui Miriuță, dar nici jucătorii nu au scăpat de huiduieli și reproșuri. La final, antrenorul gazdelor de joi a făcut analiza confruntării.

”Am pierdut, ne-am fi dorit să câștigăm. Am luat acel gol, cred că se putea face mai mult. Am avut după niște situații, nu am marcat, au făcut-o ei și așa nu am reușit să intrăm în joc. Nu știu dacă a fost sau nu offside la golul lor al doilea, au fost niște greșeli în lanț (n.r. – în apărare). Ne-am fi dorit mult să câștigăm, nu e ușor de digerat o înfrângere acasă.

Era una dintre ultimele șanse de a intra în play-off. Asta e realitatea, e foarte greu. Trebuie să câștigăm următoarele două meciuri, dar e greu să stai într-un atacant, Moldoveanu”, a spus Vasile Miriuță, conform Digi Sport.

Miriuță a vorbit și despre faptul că i s-a cerut plecarea și consideră că o parte din reacții vine din cauza faptului că a fost adus de fostul președinte al clubului Chindia Târgoviște, Andrei Cordoș.

În altă ordine de idei, el nu neagă total posibilitatea despărțirii, să încheie raporturile contractuale cu echipa.

(N.r. – Despre faptul că i s-a strigat demisia) ”Asta se întâmplă de când am venit, de două luni. Am venit împreună cu Andrei Cordoș și de atunci mi se strigă că sunt omul lui Cordoș. Nu e nicio problemă. Am dus altele mai grele.

Voi avea o discuție cu conducerea și, dacă se dorește, atunci voi pleca. Nu țin de scaun. Sunt supărat acum, trebuie să treacă și mâine voi avea o discuție cu oficialii”, a mai spus Miriuță.