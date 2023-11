VASILE MIRIUȚĂ, DEZAMĂGIT DE REZULTATUL ECHIPEI

Antrenorul Vasile Miriuță rămâne optimist în privința șanselor de calificare în play-off, dar este conștient că echipa sa are nevoie de victorie etapa viitoare, cu CS Mioveni.

”Am întâlnit o echipă bună, care a pierdut un singur meci în acest sezon și știam că nu ne va fi ușor cu Viitorul Pandurii. Per ansamblu, sunt mulțumit de atitudine și determinare, dar am avut trei ocazii uriașe și trebuia să plecăm cu cele trei puncte. Ei nu știu să fi avut ocazii. Noi am făcut un joc bun, dar efectiv ne-a lipsit golul. Șansele noastre la play-off au rămas la fel, fiindcă distanța dintre echipe este mică. Mai sunt trei meciuri în acest an și trebuie să câștigăm etapa viitoare cu Mioveni, o contracandidată. Un meci foarte greu”, s-a rezumat să spună Vasile Miriuță.

De partea cealaltă, antrenorul gorjenilor a admis că rezultatul este unul just:

”Un meci greu cu Chindia. Am întâlnit un adversar bun și vreau să-i felicit pe băieții mei pentru atitudine, fiindcă au luptat exemplar. A fost un meci echilibrat, nu cred că au existat ocazii multe și doar o greșeală putea să facă diferența pe tabelă. Nu ne bucurăm cu acest punct, fiindcă voiam să câștigăm. E îmbucurător faptul că e al treilea meci în care nu luăm gol”, a declarat antrenorul Călin Cojocaru.