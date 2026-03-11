Pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Voinești au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în comuna Voinești, satul Izvoarele.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă, iar incendiul, care se manifesta pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, a fost lichidat în scurt timp.

Date alarmante

De la începutul lunii martie, în România s-au înregistrat 610 incendii de vegetație, care au distrus deja 1.500 de hectare. Autoritățile avertizează că sezonul în care focul poate scăpa ușor de sub control abia începe. Pericolul crește pe măsură ce temperaturile urcă și precipitațiile lipsesc.

Riscuri majore:

O scânteie mică, aprinsă din neglijență, poate provoca un incendiu devastator. Vântul intensifică flăcările, vegetația uscată devine un adevărat pericol și focul poate ajunge rapid la locuințe, animale și terenuri agricole.

Mesajul pompierilor:

„Nu vrem să pierdem vieți. Nu vrem animale rănite sau moarte. Nu vrem terenuri sau case distruse. Vrem doar respect pentru natură și pentru fiecare dintre noi. Fii atent. Respectă regulile. Informează-te. TU poți face diferența!” – a transmis ISU Dâmbovița