Urban Titu, învinsă cu 3–1 de CSL Ștefăneștii de Jos în etapa a 13-a din Liga 3

Urban Titu a încheiat runda a 13-a a Ligii 3 cu o înfrângere, cedând cu 1–3 în fața formației CSL Ștefăneștii de Jos, în meciul disputat la Buftea, pe terenul Centrului Național de Fotbal. Singurul gol al dâmbovițenilor a fost reușit de Soare, în minutul 33.

Evoluție bună în prima repriză, scădere în partea a doua

Echipa din Titu a început curajos întâlnirea și a ținut piept adversarilor în primele 45 de minute, intrând la vestiare cu scorul de 1–1. Jocul a fost echilibrat, iar băieții antrenați de stafful tehnic au reușit să pună presiune și să creeze situații periculoase.

După pauză însă, Urbanul a lăsat garda jos, iar ilfovenii au profitat rapid de erorile apărute în defensivă, marcând de două ori și închizând partida în favoarea lor.

Formula de start și modificările

Urban Titu a început meciul cu:Ganea – Oprea, Logofătu, Vasilescu, Dicu – Rășcanu, Burcea – Soare, Oprișan, Chiriac – Spînu

Pe parcursul jocului au mai intrat: Brânzea, Pătulea, Popescu, Stoica și C. Andrei.

Următorul meci, acasă

Urban Titu se pregătește acum pentru confruntarea din etapa viitoare, pe teren propriu, împotriva formației CSO Băicoi, meci important pentru menținerea într-un ritm competitiv în grupa Ligii 3.