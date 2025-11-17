Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Urban Titu, învinsă cu 3–1 de CSL Ștefăneștii de Jos în etapa a 13-a din Liga 3

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Urban Titu a încheiat runda a 13-a a Ligii 3 cu o înfrângere, cedând cu 1–3 în fața formației CSL Ștefăneștii de Jos, în meciul disputat la Buftea, pe terenul Centrului Național de Fotbal. Singurul gol al dâmbovițenilor a fost reușit de Soare, în minutul 33.

Evoluție bună în prima repriză, scădere în partea a doua

Echipa din Titu a început curajos întâlnirea și a ținut piept adversarilor în primele 45 de minute, intrând la vestiare cu scorul de 1–1. Jocul a fost echilibrat, iar băieții antrenați de stafful tehnic au reușit să pună presiune și să creeze situații periculoase.

După pauză însă, Urbanul a lăsat garda jos, iar ilfovenii au profitat rapid de erorile apărute în defensivă, marcând de două ori și închizând partida în favoarea lor.

Formula de start și modificările

Urban Titu a început meciul cu:Ganea – Oprea, Logofătu, Vasilescu, Dicu – Rășcanu, Burcea – Soare, Oprișan, Chiriac – Spînu

Pe parcursul jocului au mai intrat: Brânzea, Pătulea, Popescu, Stoica și C. Andrei.

Următorul meci, acasă

Urban Titu se pregătește acum pentru confruntarea din etapa viitoare, pe teren propriu, împotriva formației CSO Băicoi, meci important pentru menținerea într-un ritm competitiv în grupa Ligii 3.

Articolul precedent
Chindia Târgoviște își cheamă suporterii aproape: „Spiritul orașului trăiește prin voi!”
Articolul următor
Demisie din PSD și candidatură pentru șefia AEP, anunțul oficial al lui Adrian Țuțuianu
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Lucrările pe DJ 720C avansează: Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a inspectat șantierul dintre Gura Ocniței și Ocnița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Modernizarea drumurilor județene rămâne o prioritate pentru autoritățile dâmbovițene....

Terenuri noi de sport la Titu, inaugurate cu sprijinul CJ Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la inaugurarea...

Universitatea „Valahia” găzduiește Gala Cercetării Științifice 2025,  trei zile dedicate inovației și performanței academice

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Universitatea „Valahia” din Târgoviște organizează, în perioada 17–19 noiembrie, Gala Cercetării...

 CSM Târgoviște, victorie categorică la Bacău: 3–0 în fața Științei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM Târgoviște continuă să impresioneze în campionat, obținând o...

News

RAZIE A POLIȚIȘTILOR DÂMBOVIȚENI PENTRU MENȚINEREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR

Social 0
În perioada 15-16 octombrie a.c., în intervalul orar 17:00-01:00,...

RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului

Social 0
Registrul Auto Român (RAR) reamintește că vânzarea unui vehicul utilizat...

Concert Extraordinar dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, anunță...

© 2023 Ziarul Dâmbovița