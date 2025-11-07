Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 Urban Titu, duel dâmbovițean cu Voința Crevedia:  Obiectiv clar- toate punctele!

By: Roxana - Ionela Botea

Echipa Urban Titu se pregătește de un nou examen important în campionat, dar și de un nou duel dâmbovițean. Sâmbătă, de la ora 14:00, pe terenul bazei sportive de la Hagioaica, formația pregătită de Marius Rotaru va înfrunta Voința Crevedia, într-un meci în care obiectivul este clar – victoria și menținerea în zona play-off-ului.

Urban Titu revine pe loc de play-off după o serie solidă de rezultate pozitive și își propune să continue forma bună arătată în ultimele etape. Băieții lui Rotaru sunt determinați să ofere suporterilor o nouă bucurie, așa cum s-a întâmplat și în etapa trecută, când Urban a obținut o victorie meritorie în fața formației Progresul Mogoșoaia.

 În meciul tur, disputat la Crevedia, Urban Titu s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Andrei Spînu. Înaintea confruntării de mâine, Urban Titu ocupă locul 4 în serie, cu 18 puncte, în timp ce Voința Crevedia se află pe locul 10, cu 8 puncte acumulate.

 „Ne așteaptă un meci dificil, dar jucăm acasă și vrem să profităm de acest avantaj. Băieții sunt motivați, atmosfera este bună, iar dorința de victorie ne caracterizează. Ne dorim să rămânem în zona de play-off și să continuăm pe același drum”, a declarat antrenorul Marius Rotaru.

Urban Titu – Voința Crevedia, sâmbătă, ora 14:00, baza sportivă Hagioaica.

 Echipa Națională de Baschet Feminin a României s-a reunit la Târgoviște pentru preliminariile FIBA Women's EuroBasket 2027
 Dâmbovița: Două persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 300.000 de lei
