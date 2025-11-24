Urban Titu a  obținut un punct valoros: 1-1 cu CSO Băicoi în etapa a 14-a

Echipa Urban Titu a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată astăzi pe teren propriu împotriva formației CSO Băicoi, una dintre echipele puternice din serie, într-un meci contând pentru etapa a 14-a a campionatului.

Tituanii au arătat ambiție și determinare pe tot parcursul meciului. Oaspeții au deschis scorul în debutul actului secund prin Dănuț Iancu, dar băieții noștri nu au cedat și, cu șase minute înainte de final, Cezar Logofătu, căpitanul echipei, a marcat golul egalizator, stabilind scorul final.

Formația de start a Urban Titu:

Brânzea – Oprea, Logofătu, Vasilescu, C. Andrei – Soare, Rășcanu, Burcea, Chiriac – Spânu, Stoica

Pe parcursul meciului au mai intrat: Dicu, Pătulea, D. Popescu, Oprișan și Ionică.

Clasament și următorul meci

Cu acest rezultat, Urban Titu rămâne pe loc de play-off (4), cu 22 de puncte acumulate. În runda viitoare, echipa va juca în deplasare împotriva celor de la CSO Teleajenul Vălenii de Munte.

Remiza din această etapă consolidează moralul echipei și arată că Urban Titu este pregătită să lupte până la final pentru obiectivul play-off-ului.