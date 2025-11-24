Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Urban Titu a  obținut un punct valoros: 1-1 cu CSO Băicoi în etapa a 14-a

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa Urban Titu a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată astăzi pe teren propriu împotriva formației CSO Băicoi, una dintre echipele puternice din serie, într-un meci contând pentru etapa a 14-a a campionatului.

Tituanii au arătat ambiție și determinare pe tot parcursul meciului. Oaspeții au deschis scorul în debutul actului secund prin Dănuț Iancu, dar băieții noștri nu au cedat și, cu șase minute înainte de final, Cezar Logofătu, căpitanul echipei, a marcat golul egalizator, stabilind scorul final.

Formația de start a Urban Titu:

Brânzea – Oprea, Logofătu, Vasilescu, C. Andrei – Soare, Rășcanu, Burcea, Chiriac – Spânu, Stoica

Pe parcursul meciului au mai intrat: Dicu, Pătulea, D. Popescu, Oprișan și Ionică.

Clasament și următorul meci

Cu acest rezultat, Urban Titu rămâne pe loc de play-off (4), cu 22 de puncte acumulate. În runda viitoare, echipa va juca în deplasare împotriva celor de la CSO Teleajenul Vălenii de Munte.

Remiza din această etapă consolidează moralul echipei și arată că Urban Titu este pregătită să lupte până la final pentru obiectivul play-off-ului.

Articolul precedent
Flacăra Moreni s-a impus  clar acasă: 3-0 cu ACS Voința 2024 Crevedia
Articolul următor
Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Patru persoane cercetate pentru trafic intern și internațional de droguri în Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună...

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția...

Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific...

Flacăra Moreni s-a impus  clar acasă: 3-0 cu ACS Voința 2024 Crevedia

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa CSM Flacăra Moreni a obținut o victorie clară în meciul...

News

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

Social 0
Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția...

Profesorului Antonio Baylos Grau i-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la Universitatea Valahia din Târgoviște

Social 0
Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat ceremonia de acordare a titlului onorific...

ALERTĂ InfoCons – Produs cosmetic neconform: Șampon Schwarzkopf, 250 ml

Social 0
InfoCons – Protecția Consumatorului avertizează asupra unui produs de îngrijire...

© 2023 Ziarul Dâmbovița