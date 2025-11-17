Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Universitatea „Valahia” găzduiește Gala Cercetării Științifice 2025,  trei zile dedicate inovației și performanței academice

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Universitatea „Valahia” din Târgoviște organizează, în perioada 17–19 noiembrieGala Cercetării Științifice 2025, un eveniment de amploare desfășurat în campusul universitar și dedicat promovării excelenței în activitatea de cercetare.

Pe parcursul celor trei zile, cercetători, cadre didactice, doctoranzi și studenți vor participa la prezentări, sesiuni științifice, dezbateri și momente de recunoaștere a rezultatelor obținute în ultimul an academic. Manifestarea își propune să evidențieze impactul cercetării asupra societății și să aducă în prim-plan proiectele inovatoare dezvoltate în cadrul instituției.

Evenimentul reprezintă o platformă de dialog și colaborare între generații, un prilej de a celebra performanța și de a consolida cultura cercetării în rândul comunității universitare. Gala subliniază rolul esențial al cunoașterii în dezvoltarea socială și tehnologică, dar și potențialul instituției târgoviștene de a contribui la progresul național și internațional.

Gala Cercetării Științifice 2025 oferă vizibilitate proiectelor de succes și recunoaște aportul celor care, prin munca lor, ridică standardele cercetării la Universitatea „Valahia”. Atmosfera academică și întâlnirile dintre specialiști consolidează direcțiile de evoluție ale instituției și încurajează tinerii să se implice activ în activitatea științifică.

Articolul precedent
 CSM Târgoviște, victorie categorică la Bacău: 3–0 în fața Științei
Articolul următor
Terenuri noi de sport la Titu, inaugurate cu sprijinul CJ Dâmbovița
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Lucrările pe DJ 720C avansează: Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a inspectat șantierul dintre Gura Ocniței și Ocnița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Modernizarea drumurilor județene rămâne o prioritate pentru autoritățile dâmbovițene....

Terenuri noi de sport la Titu, inaugurate cu sprijinul CJ Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la inaugurarea...

 CSM Târgoviște, victorie categorică la Bacău: 3–0 în fața Științei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM Târgoviște continuă să impresioneze în campionat, obținând o...

Demisie din PSD și candidatură pentru șefia AEP, anunțul oficial al lui Adrian Țuțuianu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Adrian Țuțuianu a anunțat că și-a depus candidatura pentru...

News

RAZIE A POLIȚIȘTILOR DÂMBOVIȚENI PENTRU MENȚINEREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR

Social 0
În perioada 15-16 octombrie a.c., în intervalul orar 17:00-01:00,...

RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului

Social 0
Registrul Auto Român (RAR) reamintește că vânzarea unui vehicul utilizat...

Concert Extraordinar dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, anunță...

© 2023 Ziarul Dâmbovița