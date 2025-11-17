Universitatea „Valahia” găzduiește Gala Cercetării Științifice 2025,  trei zile dedicate inovației și performanței academice

Universitatea „Valahia” din Târgoviște organizează, în perioada 17–19 noiembrie, Gala Cercetării Științifice 2025, un eveniment de amploare desfășurat în campusul universitar și dedicat promovării excelenței în activitatea de cercetare.

Pe parcursul celor trei zile, cercetători, cadre didactice, doctoranzi și studenți vor participa la prezentări, sesiuni științifice, dezbateri și momente de recunoaștere a rezultatelor obținute în ultimul an academic. Manifestarea își propune să evidențieze impactul cercetării asupra societății și să aducă în prim-plan proiectele inovatoare dezvoltate în cadrul instituției.

Evenimentul reprezintă o platformă de dialog și colaborare între generații, un prilej de a celebra performanța și de a consolida cultura cercetării în rândul comunității universitare. Gala subliniază rolul esențial al cunoașterii în dezvoltarea socială și tehnologică, dar și potențialul instituției târgoviștene de a contribui la progresul național și internațional.

Gala Cercetării Științifice 2025 oferă vizibilitate proiectelor de succes și recunoaște aportul celor care, prin munca lor, ridică standardele cercetării la Universitatea „Valahia”. Atmosfera academică și întâlnirile dintre specialiști consolidează direcțiile de evoluție ale instituției și încurajează tinerii să se implice activ în activitatea științifică.