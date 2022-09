UN SEZON SPECTACULOS ÎN LIGA A III A

1 0

Se anunță o luptă intensă în sezonul regular, programat să înceapă chiar în acestă săptămână, pentru cele 100 de formații aflate la startul Ligii 3 2022/23! Vara a însemnat o schimbare dramatică a configurației eșalonului, firească prin retrogradările din L2, promovările merituoase din ediția precedentă de L3 și asaltul nou-promovatelor din fotbalul județean.

În avancronica acestui campionat prezentăm 5 repere spectaculoase care cresc și mai mult, prin ineditul și implicațiile lor, miza competiției. Programul sezonului a fost stabilit prin tragere la sorți vineri, 19 august, la Casa Fotbalului.

Echipele celor mai bune academii din țară!

Din ediția 2022 a Clasificării Academiilor de Fotbal din România realizată de FRF anual, 6 cluburi din top 10 au formații în noul sezon de Liga 3, în condițiile în care Sport Team București are activitate exclusivă de copii și juniori, așadar 6 din 9 cluburi.

Acestea sunt echipele secunde ale cluburilor Farul Constanța, Csikszereda Miercurea Ciuc, FCSB (top 3 în această ordine în Clasificare), Universitatea Craiova, CFR Cluj și FC Voluntari.

Cluj-Napoca și Bacău, recorduri Ardeal-Moldova

Doar două localități din țară se pot mândri cu 3 reprezentante în noul sezon. Este vorba de Cluj-Napoca, prezentă prin Academia de Fotbal Viitorul, Sănătatea și CFR 2, plus Bacău, prin Dinamo, CSM și Aerostar.

Mai departe, alte trei localități au, fiecare, câte două formații în competiție. Bucureștiul prin FCSB 2 și CS Dinamo, Alba Iulia prin Universitatea și CSM Unirea, Brașovul prin SR Municipal și Kids Tâmpa.

Doar 2 județe fără echipe, Hunedoara e lider național

Sibiu și Tulcea sunt singurele județe ale României fără formație în noul sezon de Liga 3. Dobrogenii au absentat și ediția precedentă, în vreme ce ardelenii au avut în sezonul 2021/22 pe FC Hermannstadt 2.

Hunedoara are cele mai multe formații, cinci!, la start: Corvinul Hunedoara, Jiul Petroșani, Aurul Brad, CSM Deva, Retezatul Hațeg. Alte 7 județe au câte 4 echipe fiecare: Alba, Timiș, Arad, Cluj, Brașov, Ilfov și Vâlcea.

7 comunități în premieră istorică

Între cele 100 de competitioare, regăsim 6 echipe reprezentând comunități ce se vor afla pentru prima oară la nivel de Liga 3, all-time! Este vorba de Buziaș (Timiș), Păulești (Prahova), Amara (Ialomița), Băneasa (Constanța), Limpeziș (Buzău), Braniștea (Galați), Brodoc (Vaslui).

Brodoc este localitate componentă a municipiului Vaslui, dar poate fi considerată o comunitate distinctă.

Bate cineva recordul Corvinului?

Sistemul cu sezon regular în 10 serii a fost implementat din ediția 2020/21, așadar s-au disputat deja două sezoane în acest format, în care fiecare echipă dispută 18 partide pentru prima parte a sezonului.

Recordul de puncte este deținut de CS Hunedoara, actuala Corvinul, care în ediția trecută a acumulat 52 de puncte (17 victorii, 1 egal, zero înfrângeri).

Alte trei echipe au reușit să strângă 50 de puncte în sezonul regular. Acestea sunt Viitorul Șelimbăr (2020/21), Progresul Spartac București și CSM Reșița (ambele 2021/22).

Componența completă a seriilor

Seria I: Ciskzereda 2, Viitorul Darabani, Rapid Brodoc, Dante Botoșani, Foresta Suceava, Bucovina Rădăuți, Ceahlăul Piatra Neamț, Șomuz Fălticeni, Știința Miroslava, CSM Bacău.

Seria II: Unirea Braniștea, Voința Limpeziș, Dacia Unirea Brăila, CSM Focșani, Aerostar Bacău, Metalul Buzău, Sporting Liești, Viitorul Ianca, CSM Râmnicu Sărat, Dinamo Bacău.

Seria III: CS Amara, Gloria Băneasa, Dunărea Călărași, CS Afumați, Farul Constanța 2, Agricola Borcea, Gloria Albești, FC Voluntari 2, Recolta Gheorghe Doja, Înainte Modelu

Seria IV: CS Dinamo București, Muscelul Câmpulung Elite, AFC Astra, CS Tunari, FC Pucioasa, SC Popești-Leordeni, Unirea Bascov, FCSB 2, Flacăra Moreni, Real Bradu.

Seria V: CS Păulești, Olimpic Zărnești, AFC Odorheiu Secuiesc, Olimpic Cetate Râșnov, Sepsi OSK 2, CS Blejoi, KSE Târgu Secuiesc, CSO Plopeni, SR Municipal Brașov, Kids Tâmpa Brașov.

Seria VI: Cozia Călimănești, Cetatea Turnu Măgurele, CSM Alexandria, Viitorul Dăești, Vedița Colonești, Sporting Roșiori, Universitatea Craiova 2, Petrolul Potcoava, Flacăra Horezu, Minerul Costești.

Seria VII: Retezatul Hațeg, CSM Deva, Voința Lupac, Viitorul Șimian, ACSO Filiași, Gilortul Târgu Cărbunești, Jiul Petroșani, Aurul Brad, Progresul Ezeriș, Viitorul Pandurii Tg. Jiu 2.

Seria VIII: ACB Ineu, Phoenix Buziaș, CSM Reșița, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Șoimii Lipova, Crișul Chișineu Criș, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Progresul Pecica, Pobeda Star Bisnov, Avântul Periam.

Seria IX: CS Universitatea din Alba Iulia, ACS Tg. Mureș 1898, Corvinul Hunedoara, Metalurgistul Cugir, Unirea Ungheni, Academia de Fotbal Viitorul Cluj, Sănătatea Cluj, Avântul Reghin, CS Ocna Mureș, CSM Unirea Alba Iulia.

Seria X: CSM Sighetu Marmației, Victoria Carei, FC Bihor Oradea, Lotus Băile Felix, Minerul Ocna Dej, SCM Zalău, Gloria Bistrița Năsăud, CSM Satu Mare, CFR Cluj 2, Sportul Șimleu Silvaniei.