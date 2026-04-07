Un nou succes pentru CSU Târgoviște, de data aceasta pe terenul de baschet masculin!

By: Roxana - Ionela Botea

Echipa s-a impus 81-68 (41-28) în fața CS Politehnica Iași, în Etapa a XII-a a Play-off-ului Ligii 1 Baschet Masculin BCR, într-un meci disputat în Sala „Ioan Valerian” din Târgoviște.

 Echipa a oferit un adevărat spectacol, demonstrând că determinarea și pasiunea pentru victorie aduc rezultate pe măsură.

 Felicitări sportivilor pentru efortul depus și antrenorului Nikola Velev pentru strategia și implicarea de pe bancă!

Mulțumiri speciale și suporterilor care continuă să fie motorul echipei.

CSU Târgoviște merge mai departe mai puternică, mai motivată și mai unită ca niciodată!

 Hai CSU! Hai Târgoviște! 

Articolul precedent
Echipa de atletism a CSȘ Târgoviște, pregătită de antrenorii Cornel Pătrășcan și Mihai Prodan, a strălucit la Campionatul Național de Aruncări Lungi, desfășurat la Onești în perioada 4–5 aprilie 2026
Articolul următor
Credincioșii din Târgoviște sunt invitați să participe la slujbele pascale care vor fi oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon
Roxana - Ionela Botea
