Un bărbat de 48 de ani a provocat un accident rutier, după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului, în Braniștea.

Potrivit Secția 13 Poliție Rurală Titu, incidentul a avut , pe DJ 701A. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că șoferul, în vârstă de 48 de ani, ar fi pierdut controlul autoturismului și a intrat într-o mașină staționată pe partea carosabilă.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime, fiind produse doar pagube materiale.

În urma testării cu aparatul alcooltest, polițiștii au constatat o alcoolemie de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare foarte ridicată, care indică o stare avansată de ebrietate.

Bărbatul a fost transportat ulterior la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind în continuare desfășurate de oamenii legii.

Polițiștii atrag atenția că alcoolul la volan rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave și reamintesc șoferilor să nu conducă după ce au consumat băuturi alcoolice.