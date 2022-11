Un antreprenor, Aurel Enache, a fost ales președinte PNL Doicești

0 0

La Doicești au avut loc alegeri în cadrul organizației locale a Partidului Național Liberal. A fost o zi plină, fiind stabilită componența Biroului de conducere PNL Doicești, Organizației Femeilor Liberale Doicești, TNL Doicești și OSL Doicești. Au participat Virgil Guran- vicepreședinte al Senatului și președinte PNL Dâmbovița, secretarul general Aurelian Cotinescu, subprefectul Adrian Chițescu.

În funcția de președinte al PNL Doicești a fost ales Aurel Enache, un nou venit pe scena politică și care dorește să folosească experiența acumulată ca antreprenor pentru a dezvolta localitatea Doicești.

“Alături de membrii din Organizația PNL Doicești în marea lor majoritate tineri, alături de seniori, si de femei, vom reuşi să ne afirmăm și să câștigăm alegerile care vor urma. În calitate de Preşedinte al Organizației PNL Doicești și antreprenor local și internațional, reprezint un exemplu concret, a ceea ce înseamnă pentru Partidul Național Liberal, construirea unei societăți în care fiecare cetățean să se bucure de libertate și prosperitate. Mai mult decât atât, sunt căsătorit, am două fetițe și pot afirma cu tărie că sunt împlinit din acest punct de vedere. În Doicești , Partidul Național Liberal nu s-a alăturat Partidului Social Democrat. Suntem și încercăm să facem opoziție actualului primar PSD care nu este în stare să acceseze fonduri pentru comuna noastră. Nu s-a făcut mai nimic de când este primar! Împreună cu echipa mea de consilieri locali dorim să schimbăm fața acestei localități care a rămas în urmă foarte mult în loc să se dezvolte așa cum ar fi trebuit”, a declarat Aurel Enache.

„Ne aflăm la doar 10 km de Târgoviște, reşedinţia judeţului nostru și ar fi trebuit să avem condiții pentru copiii nostri. Aș începe cu gradinița și școala pentru că EDUCAȚIA reprezintă unul din cele mai importante procese în dezvoltarea unei societăți, iar noi suntem nevoiți să ducem copiii la grădinițele și școlile din Târgoviște datorită condițiilor precare din localitatea noastră. Infrastructura din comună lasă de dorit! Se fac trotuare care sunt greu accesibile cu cărucioarele datorită faptului că nu au fost mutați stâlpii de iluminat. (…) Vreau să menționez faptul că nu am nici un interes financiar, singura mea dorință este de a aduce modernizarea comunei în care eu și familia mea am crescut și vom rămâne. Nu am să fiu om al politicii, ci administrator în slujba cetățenilor!”