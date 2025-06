Un an de la realegerea președintelui CJ, Corneliu Ștefan, continuitate și investiții majore în județ

Președintele CJ, Corneliu Ștefan, promite continuitate și investiții majore în județ.Pe 9 iunie 2025 s-a împlinit un an de la momentul în care dâmbovițenii i-au acordat din nou încrederea lui Corneliu Ștefan pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, precum și echipei de consilieri județeni pe care a propus-o. Cu acest prilej, liderul administrației județene a transmis un mesaj de bilanț și mulțumire.

„A fost un an intens, plin de muncă, de provocări și decizii luate cu responsabilitate. Am fost pe șantiere, în comunități, în școli și în spitale. Am ascultat. Am învățat. Și am acționat având mereu în minte un singur cuvânt: dezvoltare”, a declarat Corneliu Ștefan.