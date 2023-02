UMILINȚĂ SUPREMĂ PENTRU NAȚIONALA DE BASCHET A ROMÂNIEI

Nationala feminina de baschet a Romaniei a cedat in aceasta seara in fata puternicei selectionate a Spaniei, cu scorul de 32-75 (13-18, 6-20, 8-19, 5-18), intr-un meci care a contat pentru etapa a V-a din Grupa C a FIBA Womens Eurobasket 2023 Qualifiers. Inaintea meciului gazduit de Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, a avut loc o festivitate in care a fost anunatata retragerea din nationala tricolora a doua dintre jucatoarele de top din Romania, Annemarie Parau si Florina Stanici, care au fost aclamate la scena deschisa de asistenta. Acvilele pregatite de antrenorul Dan Calancea vor intalni, duminica, la Miskolc, in cadrul ultimei runde din aceasta campanie continentala, incomoda selectionata a Ungariei, echipa care inca mai spera la vizele de calificare la turneul final european.

Arena Sepsi din Sf. Gheorghe a gazduit in aceasta seara penultima disputa a Acvilelor din campania de calificare la FIBA Womens Eurobasket 2023, nationala Romaniei primind replica multiplei medaliate europene si mondiale Spania, care a fost insotita in tara noastra de presedintele forului iberic, fostul mare baschetbalist Jorge Garbajosa.

In deschiderea confruntarii, in vreme ce antrenorii acordau ultimele indicatii in fata bancilor, a fost organizata o festivitate de retragere a doua dintre jucatoarele de top din Romania, Annemarie Parau si Florina Stanici, care au fost in ultimii 15 ani ”argintul viu” al nationalei feminine tricolore. Au fost doua momente emotionante, aclamate de publicul prezent in numar mare in tribune, cele doua sportive primind din partea presedintelui FRB Carmen Tocala cate un buchet de flori si o placheta in semn de apreciere pentru activitatea lor.

A urmat un alt moment de impact emotional, intreaga sala pastrand un moment reculegere in memoria victimelor din urma cutremurelor care au devastat Turcia si Siria. Dupa secundele de tacere apasatoare, indemnurile publicului au motivat bine echipa noastra iar Acvilele au debutat in forta in fata galonatei adversare si dupa numai trei minute tabela indica scorul de 9-2 in favoarea Romaniei! Din nefericire, a fost singura perioada din joc in care Romania a aratat ca are potential si poate juca de la egal la egal cu un adversar redutabil, in vreme ce selectionata iberica a fost impinsa in corzi fara replica. Trezite la realitate, oaspetele forteaza si preiau rapid conducerea in numai doua minute, scor 9-11 in minutul 5, si ulterior incheie primul sfert cu un avantaj de cinci lungimi, scor 13-18. Echilibrul se rupe definitiv in sfertul al doilea iar diferenta de scor a inceput sa se mareasca constant si dupa pauza, astfel ca pana la finalul meciului puternica nationala a Spaniei a reusit un adevarat galop de sanatate. Scor final 32-75 iar Spania continua sa conduca neinvinsa in clasamentul Grupei C, urmata de Ungaria, care a trecut la pas de Islanda, cu 89-49, si mai spera la o calificare la turneul final european de pe locul secund.