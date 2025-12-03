Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 Ultima săptămână de spectacole din 2025 la Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște se pregătește să închidă stagiunea artistică a anului 2025 cu o serie de spectacole apreciate de public, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Ultimele reprezentații din acest an vor avea loc în perioada 4–7 decembrie.

Pe scena sălii mari vor fi prezentate trei producții importante: „Poveste Japoneză” – spectacol ce se joacă cu casa închisă pe 5 decembrie, „Domnișoara Iulia” pe 6 decembrie și „Central Park West” în data de 7 decembrie.

De asemenea, teatrul continuă să ofere și spectacole dedicate celor mici. „Degețica” va deschide programul pentru copii pe 4 decembrie, urmat de „Morcoveață” pe 6 decembrie și „Motanul Încălțat”, programat pe 7 decembrie, deja sold-out.

Reprezentațiile de la final de an vin după o stagiune intensă, plină de premiere, turnee și spectacole aplaudate de un public numeros. Conducerea instituției transmite că activitatea teatrală va fi reluată la începutul lunii ianuarie 2026, cu noi titluri și proiecte culturale.

 Biletele pentru spectacolele disponibile pot fi achiziționate online de pe platforma Eventim sau de pe site-ul oficial: www.tonybulandra.ro.

Articolul precedent
Performanță excelentă pentru CS Târgoviște: Ionuț Drăgănescu, din nou pe podium la Naționalele de lupte!
Articolul următor
În  Dâmbovița, polițiștii au intensificat controalele 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Sfaturile Pe Care Mi Le-A Dat Fratele Meu Când Mi-Am Cumpărat Casa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Stăteam cu fratele meu pe terasa lui, într-o duminică...

Care este rolul jgheaburilor în protecția acoperișului

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Te-ai gândit vreodată, înainte să apară primele infiltrații sau...

În  Dâmbovița, polițiștii au intensificat controalele 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Forțe sporite din partea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița....

Performanță excelentă pentru CS Târgoviște: Ionuț Drăgănescu, din nou pe podium la Naționalele de lupte!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Secția de lupte a CS Târgoviște încheie anul cu...

News

 MAI, DSU și IGSU continuă sprijinul pentru alimentarea cu apă a comunităților din Prahova și Dâmbovița

Social 0
Ministerul Afacerilor Interne, alături de Departamentul pentru Situații de...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița