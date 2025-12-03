 Ultima săptămână de spectacole din 2025 la Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște

Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște se pregătește să închidă stagiunea artistică a anului 2025 cu o serie de spectacole apreciate de public, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Ultimele reprezentații din acest an vor avea loc în perioada 4–7 decembrie.

Pe scena sălii mari vor fi prezentate trei producții importante: „Poveste Japoneză” – spectacol ce se joacă cu casa închisă pe 5 decembrie, „Domnișoara Iulia” pe 6 decembrie și „Central Park West” în data de 7 decembrie.

De asemenea, teatrul continuă să ofere și spectacole dedicate celor mici. „Degețica” va deschide programul pentru copii pe 4 decembrie, urmat de „Morcoveață” pe 6 decembrie și „Motanul Încălțat”, programat pe 7 decembrie, deja sold-out.

Reprezentațiile de la final de an vin după o stagiune intensă, plină de premiere, turnee și spectacole aplaudate de un public numeros. Conducerea instituției transmite că activitatea teatrală va fi reluată la începutul lunii ianuarie 2026, cu noi titluri și proiecte culturale.

Biletele pentru spectacolele disponibile pot fi achiziționate online de pe platforma Eventim sau de pe site-ul oficial: www.tonybulandra.ro.