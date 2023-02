Ultima lună calendaristică de iarnă, februarie

Luna februarie păstrează multe din caracteristicile lunii ianuarie. Deşi ziua devine din ce în ce mai lungă, iar temperatura aerului marchează o uşoară creştere, ceea ce face ca uneori ninsoarea să fie înlocuită de ploaie, iarna este încă în plină activitate. Circulaţia aerului rece dinspre estul şi nordul Europei face ca, de cele mai multe ori, gerurile să fie aproape la fel de aspre ca şi în prima lună a anului. Despre ce ne putem aștepta de la această lună capriocioasă de februarie, putem vedea din istoricul oferit de Administrația Națională de Meteorologie.

Din datele înregistrate în perioada 1961 – 2018 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie se constată că în luna februarie valorile temperaturii medii ale aerului sunt pozitive doar în sudul ţării, mai precis în Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea precum şi în Câmpia de Vest unde variază, în general,între 0,0 şi 2,0ºC.

Izolat şi pe suprafeţe extrem de reduse mediile depăşesc 2,0º C. În Transilvania şi în Moldova, valorile medii se situează între –2,0 şi 0,0ºC, coborând în zona deluroasă şi subcarpatică, uneori, până spre –4,0ºC. Pe culmile joase ale Carpaţilor precum şi în depresiunile din estul Transilvaniei, temperatura aerului are valori cuprinse între –6,0ºC şi –4,0ºC. La altitudini de peste 1500 de metri,pe culmile din Carpaţii Orientali precum şi în masivele din Carpaţii Meridionali, valorile ajung la -8,0ºC şi izolat coboară sub această limită.

Temperaturi extreme foarte scăzute s-au înregistrat, de exemplu, în anii: 1985, 1954, 1929, 2012.

Anul 1954 s-a remarcat nu numai prin temperaturi minime foarte scăzute ci şi prin căderi masive de zăpadă şi viscole ce au afectat mai ales jumătatea de sud a ţării. Temperatura minimă absolută din februarie, în România, este – 38,0ºC şi a fost înregistrată în data de 10 februarie 1929, la staţia meteorologică Vf. Omu. Tot în acelaşi an, în perioada 9 – 11 februarie s-au înregistrat minime absolute la 24 de staţii meteorologice, dintre care mai amintim:

Joseni (cu denumirea de Gheorghieni în 1929) -35,0ºC şi Predeal, – 33,8ºC. La Bucureşti, minima absolută este de – 30,2ºC, înregistrată în 6 februarie 1954, la staţia meteorologică Bucureşti- Afumaţi.

Temperatura maximă absolută a lunii februarie în România este 26,0ºC, consemnata la Medgidia, în 27 februarie 1995 şi la Pătârlagele, în 16.02.2016. În anul 1995, valorile maxime lor absolute au depăşit chiar şi 22,0ºC, în 27 februarie.

La Bucureşti, maxima absolută este de 25,7ºC, înregistrată la staţia meteorologică Bucureşti – Filaret, în data de 16 februarie 2016.

Ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime mari (peste 19,0ºC), neobişnuite pentru luna februarie, au mai fost:2016 , 1995, 1994,1990.

Regimul precipitaţiilor din luna februarie este destul de apropiat de cel din luna ianuarie.

Din datele înregistrate în perioada 1961–2018 la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie se constată că în luna februarie cele mai mici cantităţi de precipitaţii, cuprinse între 20 şi 30l/m2, au căzut în Moldova, Bărăgan şi Dobrogea precum şi în sudul Podişului Transilvaniei. În zona litoralului şi Deltei Dunării acestea sunt sub 20 l/m2. Mergând spre vest se constată că precipitaţiile au fost mai bogate astfel că în cea mai mare parte a Munteniei, în Câmpia de Vest sau în nordul Podişului Transilvaniei ele au atins 30-40 l/m2. Sume lunare mai mari de 40 l/m2, au fost înregistrate în masivele Carpaţilor Meridionali, în nordul celor Orientali sau în Maramureş, dar mai ales în Munţii Apuseni sau Munţii Banatului.