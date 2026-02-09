Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Turiști bucureșteni sprijiniți de jandarmii montani dâmbovițeni

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Printr-un apel la 112, jandarmii de la Postul Montan Peștera au fost solicitați să intervină pentru sprijinirea a trei turiști bucureșteni, 2 adulți si un copil de 13 ani, rămași înzăpeziți cu autoturismul într-o zonă greu accesibilă de pe Drumul Județean 714, închis circulației publice, din cauza stratului considerabil de zăpadă.

Jandarmii montani, ajunși în zona indicată, la aproximativ 15 km de Sanatoriul Moroeni, au acționat pentru deszăpezirea autoturismului blocat în zăpadă. La scurt timp turiştii bucureșteni au fost conduși până la locul de cazare din zona Peștera.

Acțiunea de salvare s-a încheiat în jurul orei 22.00.

Pentru evitarea unor situații de pericol adresăm turiştilor care doresc să se deplaseze la munte următoarele recomandări:

–  înainte de a pleca în zona montană, informaţi-vă asupra itinerarului propus, gradului de dificultate al acestuia și condiţiilor meteorologice locale;

–  să aveți autovehiculele echipate corespunzător, pentru condiții de iarnă (tracțiune 4×4, anvelope de iarnă, lanțuri, nisip, lopată etc.);

–  să folosiţi numai drumurile deschise circulației, traseele marcate, să urmăriţi marcajele de pe traseu și să nu vă abateți de la acestea;

–  să apelaţi cu încredere la jandarmii montani și să respectaţi indicaţiile acestora specificând următoarele: datele de identificare ale persoanei care anunţă, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor şi locul unde sunt persoanele aflate în dificultate.Turiştii aflaţi în dificultate în zona de responsabilitate din Masivul Bucegi pot apela cu încredere numerele de telefon 0749.034639/ 0749.058037 sau numărul unic de urgenţă „112” pentru a solicita ajutorul jandarmilor montani

Articolul precedent
Tehnologia de vârf în anvelope agricole: pentru o performanță sporită
Articolul următor
Deflagrație fără incendiu produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc din  Titu
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Sala de Ședințe a Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița a găzduit recent o întâlnire de lucru cu toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT)în cadrul proiectului „Furnizare...

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Proiectul, implementat în perioada ianuarie 2025 – decembrie 2029,...

SITUAȚIA TRAFICULUI

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează...

Angajații din Sănătate sunt pregătiți pentru grevă generală.

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sindicaliștii din sănătate și asistență socială sunt pregătiți să...

Chindia Târgoviște a cedat în fața lui FC Voluntari, scor 0-2, într-un amical desfășurat pe stadionul Eugen Popescu.

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște a cedat în fața lui FC Voluntari,...

News

Sala de Ședințe a Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița a găzduit recent o întâlnire de lucru cu toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT)în cadrul proiectului „Furnizare...

Administraţie 0
Proiectul, implementat în perioada ianuarie 2025 – decembrie 2029,...

SITUAȚIA TRAFICULUI

Administraţie 0
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează...

Angajații din Sănătate sunt pregătiți pentru grevă generală.

Administraţie 0
Sindicaliștii din sănătate și asistență socială sunt pregătiți să...

© 2023 Ziarul Dâmbovița