Turiști bucureșteni sprijiniți de jandarmii montani dâmbovițeni

Printr-un apel la 112, jandarmii de la Postul Montan Peștera au fost solicitați să intervină pentru sprijinirea a trei turiști bucureșteni, 2 adulți si un copil de 13 ani, rămași înzăpeziți cu autoturismul într-o zonă greu accesibilă de pe Drumul Județean 714, închis circulației publice, din cauza stratului considerabil de zăpadă.

Jandarmii montani, ajunși în zona indicată, la aproximativ 15 km de Sanatoriul Moroeni, au acționat pentru deszăpezirea autoturismului blocat în zăpadă. La scurt timp turiştii bucureșteni au fost conduși până la locul de cazare din zona Peștera.

Acțiunea de salvare s-a încheiat în jurul orei 22.00.

Pentru evitarea unor situații de pericol adresăm turiştilor care doresc să se deplaseze la munte următoarele recomandări:

– înainte de a pleca în zona montană, informaţi-vă asupra itinerarului propus, gradului de dificultate al acestuia și condiţiilor meteorologice locale;

– să aveți autovehiculele echipate corespunzător, pentru condiții de iarnă (tracțiune 4×4, anvelope de iarnă, lanțuri, nisip, lopată etc.);

– să folosiţi numai drumurile deschise circulației, traseele marcate, să urmăriţi marcajele de pe traseu și să nu vă abateți de la acestea;

– să apelaţi cu încredere la jandarmii montani și să respectaţi indicaţiile acestora specificând următoarele: datele de identificare ale persoanei care anunţă, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor şi locul unde sunt persoanele aflate în dificultate.Turiştii aflaţi în dificultate în zona de responsabilitate din Masivul Bucegi pot apela cu încredere numerele de telefon 0749.034639/ 0749.058037 sau numărul unic de urgenţă „112” pentru a solicita ajutorul jandarmilor montani