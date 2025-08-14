Trei zile de cultură și istorie: Muzeele din Dâmbovița rămân deschise de Sfânta Maria

Cu prilejul Sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului” – Sfânta Maria Mare, în perioada 15 – 17 august 2025, iubitorii de cultură și istorie sunt așteptați să viziteze muzeele și obiectivele turistice aflate în administrarea Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, sub coordonarea Consiliului Județean Dâmbovița.

Pe durata celor trei zile, toate muzeele din municipiul Târgoviște, Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Casa Atelier „Gabriel Popescu” din Vulcana – Pandele și Peștera Ialomiței vor funcționa după program normal, oferind publicului o ocazie ideală de a descoperi frumusețea patrimoniului local.

Programul de vizitare pentru 15 – 17 august 2025:

Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești : 09:00 – 18:30

și : 09:00 – 18:30 Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie , Muzeul de Artă , Muzeul de Istorie , Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic , Muzeul „Casa Romanței” , Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni , Muzeul „Vasile Blendea” și Casa – Atelier „Gheorghe Petrașcu” : 09:00 – 17:00

, , , , , , și : 09:00 – 17:00 Ansamblul Brâncovenesc Potlogi : 09:00 – 18:30

: 09:00 – 18:30 Peștera Ialomiței : 09:00 – 17:30

: 09:00 – 17:30 Casa Atelier „Gabriel Popescu” (Vulcana – Pandele): 08:00 – 16:00

Reprezentanții Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” îi încurajează pe localnici și turiști să valorifice aceste zile libere pentru a explora atracțiile culturale ale județului și pentru a descoperi poveștile fascinante ale locurilor, oamenilor și tradițiilor care au modelat Dâmbovița de-a lungul secolelor.