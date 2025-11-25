Trei dosare penale întocmite de polițiștii dâmbovițeni pentru infracțiuni la regimul circulației

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au constatat, trei infracțiuni la regimul circulației, în urma unor controale efectuate pe drumurile publice din județ.

Motociclu electric neînmatriculat, depistat la Văcărești

Polițiștii Biroului Rutier au oprit pe DJ 722, în comuna Văcărești, un bărbat de 66 de ani, din localitate, care conducea un motociclu electric neînmatriculat.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Șoferiță cu permisul suspendat, prinsă în trafic la Gheboieni

Polițiștii Serviciului Rutier au depistat, pe DN 72A, în localitatea Gheboieni, o femeie de 31 de ani, din comuna Bilciurești, care conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul de către o persoană cu exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Șofer băut, 1,21 mg/l alcool în aerul expirat, oprit la Ghergani

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Răcari au oprit pentru control, pe DN 71, în localitatea Ghergani, un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, cetățean al Republicii Macedonia de Nord.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.