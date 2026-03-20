Transportul public local din Târgoviște a trecut printr-o schimbare majoră în ultimii ani

A devenint un exemplu de modernizare la nivel regional. Dacă în trecut orașul era deservit de câteva autobuze învechite, astăzi rețeaua de transport se bazează pe o flotă modernă, formată din 61 de autobuze, dintre care 40 hibride și 21 electrice.

Transformarea a fost realizată sub coordonarea primarului Daniel Cristian Stan, care a pus accent pe atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Pe lângă achiziția vehiculelor nepoluante, investițiile au vizat și reabilitarea stațiilor de autobuz, modernizarea depoului și amenajarea stațiilor de capăt, aducând serviciile la standarde actuale de confort și siguranță.

Edilul a subliniat că proiectele nu se opresc aici, iar administrația locală are în plan continuarea investițiilor pentru îmbunătățirea mobilității urbane.

„Nu ne oprim aici – investițiile în transportul public continuă, pentru confortul și siguranța târgoviștenilor”, a transmis primarul.

Astfel, transportul public din Târgoviște devine nu doar mai eficient, ci și mai prietenos cu mediul, oferind locuitorilor o alternativă modernă la deplasările zilnice.