Transport public de călători de „cinci stele” în  Târgoviște și zona CIVITAS

La sfârșitul săptămânii trecute, în incinta depoului nou construit pa Calea Ialomiței, conducerea Primăriei Târgoviște a organizat conferința care a marcat finalizarea proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”

Au fost alături de primarul Cristian Stan și ceilalți membri ai executivului local Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, prefectul Claudia Gilia, deputații Carmen Holban și Marian Țachianu, Liviu Mușat, directorul ADR Sud-Muntenia, primari din localitățile membre CIVITAS, reprezentanți ai unor instituții deconcentrate.

În mod firesc, oficiile de gazdă le-a făcut primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan:

„Modernizarea transportului public local este cel mai mare din istoria Municipiului Târgoviște, având o valoare de 128 de milioane de lei, pe care am reușit să-l finalizăm cu finanțare europeană în proporție de 98%. Discutăm de construirea a trei autogări, o autobază pentru cele 40 de autobuze noi, 28 de stații de traseu și modernizarea coridoarelor de transport. Este un proiect prin care am reușit să schimbăm total fața transportului public din Târgoviște și pe zona CIVITAS, adică în acele comune în care operatorul de transport asigură serviciile de transport public.”

Cristian Stan a mulțumit președintelui Consiliului Județean, Corneliu Ștefan pentru sprijinul constant acordat în ultimii trei ani în implementarea proiectelor de interes public, precum și directorului general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat.

„Să știți că nu au fost numai momente frumoase, cum este acesta, au fost și momente mai dificile dar am reușit să le depășim și să facem din proiectele cu finanțare europeană principala sursă pentru investiții în Municipiul Târgoviște. Avem zece proiecte europene în derulare, începem să le finalizăm, acesta fiind primul dintre ele. (…) Este un eveniment important pentru comunitatea locală, pentru târgovișteni, pentru dâmbovițeni, pentru toți cei care folosesc noile autobuze Mercedes, care au la dispoziție niște stații foarte moderne și pentru cei care, de la finalul acestei luni, vor beneficia și de trei autogări la standarde europene. (…) Investițiile în transportul public târgoviștean nu se opresc aici, avem semnat contract de finanțare și am demarat licitația pentru achiziția a 21 de autobuze electrice, prin PNRR, și vom mai construi un punct nodal tot în această zonă. Va fi o autogară care va deservi exclusiv exteriorul, cursele interjudețene, cu o parcare de tip park and ride, undeva în vecinătatea acestei facilități.”

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița:

„Finalizăm lucrările la cea mai importantă investiție din Târgoviște și intrăm într-o nouă etapă pentru dezvoltarea municipiului și a Județului Dâmbovița. Când vorbim despre transportul public local, despre infrastructura rutieră, vorbim despre o civilizație modernă și mă bucur că, alături de dumneavoastră , de Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița a putut să fie parte la cele mai importante investiții de pe raza Municipiului Târgoviște. Astăzi scriem prima etapă a proiectelor pe care le avem în parteneriat. Mă bucur că am putut să fiu parte cu dumneavoastră la finalizarea centurii rutiere ocolitoare a Municipiului Târgoviște, știți foarte bine că CJD a avut o cotă de 32%. Mă bucur că am putut să avem astăzi în desfășurare , prin PJDL, cel mai mare proiect în asociere Consiliul Județean cu Primăria Târgoviște. Împreună cu primarul Municipiului Târgoviște am gândit proiectul pentru noi locuri de parcare dar i cea mai mare investiție de pe raza județului, Inelul II de centură, o investiție de 147 de milioane de euro, care efectiv va schimba nu doar fața Municipiului Târgoviște ci și fața Județului Dâmbovița. Sunt investiții importante pe care le avem în parteneriat, care vor dezvolta județul, șa cum ne dorim cu toții. Vă felicit domnule primar pentru ceea ce ați făcut și veți face în continuare și vreau să vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița pentru proiectele pe care le-am gândit împreună pentru dezvoltarea municipiului reședință de județ!”

Proiectul, finanțat din fonduri europene nerambursabile accesate prin Programul Operațional Regional , a avut o valoare totală de 122,743 milioane de lei, din care suma nerambursabilă solicitată a fost de 110,527 milioane de lei.

Proiectul a avut trei componente, respectiv modernizarea coridoarelor de transport pe 6,188 km, fiind incluse aici străzile Gării și Lt. Stancu Ion, Bulevardul Regele Carol, B-dul Mircea cel Bătrân, pasarela peste calea ferată, de la PAVCOM, construirea respectiv construirea a trei stații de capăt si modernizarea a 28 de stații de transport public în comun de traseu si achiziționarea a 28 de autobuze hibrid din totalul de 40 cumpărate până acum.

A fost construit de asemenea un depou lângă autogara de pe Calea Ialomiței și va fi amenajată o parcare de transfer, de tip „park and ride”.