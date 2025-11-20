Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe Șoseaua Găești, din municipiul Târgoviște, un tânăr, de 21 de ani, în timp ce transporta cu un autoturism, 7 catalizatoare auto, ce se încadrează în categoria deșeurilor nepericuloase, fără a deține formular de încărcare-descărcare, conform legii, și fără a deține autorizație de mediu în vederea efectuării transportului. 

Polițiștii au sancționat contravențional conducătorul auto pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și au dispus măsura confiscării autoturismului.

