TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe Șoseaua Găești, din municipiul Târgoviște, un tânăr, de 21 de ani, în timp ce transporta cu un autoturism, 7 catalizatoare auto, ce se încadrează în categoria deșeurilor nepericuloase, fără a deține formular de încărcare-descărcare, conform legii, și fără a deține autorizație de mediu în vederea efectuării transportului.

Polițiștii au sancționat contravențional conducătorul auto pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și au dispus măsura confiscării autoturismului.