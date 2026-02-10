Transport ilegal de lemn descoperit de polițiștii dâmbovițeni 

Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Mătăsaru au depistat un bărbat din comuna Dragodana în timp ce transporta ilegal material lemnos. Acțiunea a avut loc pe DJ 721, în localitatea Burduca, în jurul orei 15:40.

Șoferul transporta cu o autoutilitară o cantitate de 0,43 metri cubi de lemn, fără a deține documentele de însoțire prevăzute de lege. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat sancțiuni conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Totodată, materialul lemnos a fost confiscat, conform prevederilor legale, pentru a preveni utilizarea ilegală și pentru protejarea fondului forestier.

Reprezentanții Poliției recomandă cetățenilor să verifice întotdeauna documentele de proveniență a lemnului înainte de achiziție sau transport și reamintesc că nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție, sancționată cu amenzi și confiscarea materialului.