Transport ilegal de cetină 

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Fieni au depistat un caz de transport necorespunzător de cetină de brad pe DN 71, în comuna Moroeni.

Un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din aceeași localitate, transporta cu o autoutilitară 700 de kilograme de cetină de brad, fără a deține documente legale de proveniență și transport.

Măsuri luate de polițiști

În urma verificărilor, șoferul a fost sancționat conform Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, primind o amendă în valoare de 1.000 de lei. De asemenea, polițiștii au dispus confiscarea întregii cantități de cetină transportată ilegal.

Acțiunea reprezintă un exemplu de prevenire și combatere a contravențiilor silvice în județul Dâmbovița, polițiștii recomandând cetățenilor să respecte legislația privind proveniența și transportul materialului lemnos, pentru protejarea pădurilor și a mediului înconjurător.

Autoritățile reamintesc că orice transport de produse din lemn sau cetină trebuie să fie însoțit de documente legale, iar nerespectarea legislației poate atrage sancțiuni și confiscarea materialului.

Roxana - Ionela Botea
