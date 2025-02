TRANSFERURILE IERNII ÎN LIGA A II A

Perioada oficială de transferuri a iernii s-a încheiat pe 10 februarie, însă cluburile din Liga 2 Casa Pariurilor mai pot legitima jucători şi după acest termen cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal.

Cu această ocazie, cu puțin timp înainte ca fotbalul din eșalonul secund să revină pe gazon și la televizor, vă prezentăm ce jucători au legitimat formațiile din campionat până la momentul redactării acestui material.

Formațiile clasate pe primele locuri nu au efectuat, poate cum era de așteptat, prea multe transferuri. Aici vorbim de FK Csikszerda, liderul competiției, Steaua București, singura formație neînvinsă în campionat, ambele cu doar un singur fotbalist legitimat, dar și Metaloglobus București, revelația campionatului, care are zero în dreptul jucătorilor legitimați în această iarnă.

Jucători cu pedigree pentru revenirea Voluntariului în primul eşalon

Proaspăt retrogradată în vara anului trecut, gruparea ilfoveană a avut un start de 2025 zbuciumat: Ovidiu Burcă a părăsit echipa în ultimele zile din 2024, Florin Marin a fost principal pentru foarte scurt timp, iar reluarea competiţiei îl găseşte pe bancă pe Mihai Iosif.

La nivel de lot, au apărut numai jucători cu CV de la Ionuţ Panţîru şi Cătălin Ţîră până la „repatriaţii” Andrei Dumiter şi Doru Popadiuc, ambii reveniţi în tricoul Voluntariului, dar şi doi dintre remarcaţii Mioveniului în prima parte a sezonului, Rafael Garutti şi Remus Guţea. Lista achiziţiilor a fost completată cu portarul titular al Afumaţiului, revelaţia Eduard Chioveanu, dar şi cu Mihai Moşoiu, un tânăr de nici 18 ani trecut prin curtea celor de la ARO Muscelul.

Nici CFC Argeş nu a renunţat la gândurile de promovare, astfel că şi-a întărit ofensiva atât cu doi străini împrumutaţi din SuperLigă, Frank Tchassem de la Universitatea Cluj şi Emmanuel Mensah de la CFR Cluj, cât şi cu golgheterul detaşat al seriei bosniace din cadrul eşalonului secund din Bosnia-Herţegovina, Eldin Mehmedović.

Afumaţiul tace, dar face

După o primă parte de sezon în care a surprins plăcut cu parcursul din campionat, dar şi cu cel din Cupa României, gruparea antrenată de Vasile Neagu a reuşit nişte transferuri foarte interesante. Cel mai important este al internaţionalului de tineret Gabriel Dănuleasă, împrumutat de la Farul Constanţa, el urmând a face pereche în centrul defensivei Afumaţiului cu Ştefan Duţu, titular al naţionalei U20 a României, împrumutat de ilfoveni tot de la Farul, dar din vara trecută.

Lovitura de imagine este, însă, veteranul Ely (34 de ani). Jucătorul din Capul Verde revine pe teren după ce ultimul său meci oficial disputat a fost pe 24 mai 2023, în finala Cupei României pierdută de echipa sa de atunci, Universitatea Cluj. Un alt pariu al ilfovenilor este francezul Onur Kaplan, jucător care nu a mai evoluat de luni bune din cauza unei accidentări suferite în sezonul 2023-2024 în tricoul celor de la Popeşti-Leordeni.

Pierderea titularului Eduard Chioveanu, plecat la FC Voluntari, va fi acoperită de rezerva acestuia, Mihai Obretin (31 de ani), dar şi de un nou pariu al ilfovenilor, juniorul Drăghici-Muşat (18 ani), fost ultima dată la ARO Muscelul.

Muscelenii dau totul pentru salvarea de la retrogradare

Cea mai activă echipă din „mercato” a fost AFC Câmpulung Muscel 2022, „lanterna roșie”, cea care momentan a legitimat 15 jucători și care s-a despărțit, în mod oficial, sub diverse forme, de alți 18. Lista neoficială a plecărilor îl include şi pe fostul internaţional Gabriel Torje, cel care a anunţat că nu va mai continua la echipă, dar şi pe alţi 4-5 jucători care se mai află pe rolul CNSL sau îşi caută echipe peste hotare.

Din păcate pentru gruparea argeşeană, una dintre noile achiziţii, Valentin Buhăcianu, s-a accidentat în cantonamentul din Turcia şi nu va mai putea evolua în actuala ediţie de campionat, implicit în cele 4 etape rămase de disputat din sezonul regular și în meciurile din play-out.

La menţiuni speciale le-am inclus pe CSM Focșani 2007 și FCU 1948 Craiova. Gruparea din Vrancea a avut interdicție la transferuri de care a scăpat de abia în ultima zi oficială de transferuri, 10 februarie, ceea ce i-a permis să opereze patru mutări pe ultima sută de metri. Mai mult, moldovenii au mai reuşit în această săptămână să aducă încă trei nume noi la echipă, toţi declaraţi liberi de CNSL.

Nu la fel de norocoşi au fost oltenii de la FCU 1948 Craiova care au, în continuare, interzis în a aduce noi fotbaliști la echipă.

AFK Csikszereda – antrenor Róbert Ilyés;

SOSIRI: Lóránd Fülöp (AFC Botoşani);

PLECĂRI: Szilard Balogh, Zsombor Deáky (ambii AFC Odorheiu Secuiesc), Norbert László (CS Gheorgheni), Andrei Gheralia (liber), David Sas (CFR Cluj).

Steaua Bucureşti – antrenor Daniel Opriţa;

SOSIRI: Hussein Shehait (CS Afumaţi, revenit din împrumut), Cristian Măgeruşan (Bray Wanderers);

PLECĂRI: Rafael Munteanu (AFC Câmpulung-Muscel via Farul), Alexandru Dane (Vedița Colonești).

Metaloglobus – antrenor Ianis Zicu;

SOSIRI: – ;

PLECĂRI: Marco Gheorghe (Sport Team, revenit).

ACSM Reşiţa – antrenor Flavius Stoican;

SOSIRI: Florin Gaşpăr* (Universitatea Craiova), Ouadie Salhi (CSC Dumbrăviţa), Andrei Florescu (Dinamo București);

PLECĂRI: Milcho Angelov (Dobrudzha Dobrich).

FC Voluntari – antrenor Mihai Iosif (nou);

SOSIRI: Eduard Chioveanu (CS Afumaţi), Rafael Garutti, Remus Guțea (ambii CS Mioveni), Mihai Moşoiu (ARO Muscelul Câmpulung), Andrei Dumiter* (UTA), Ionuț Panţîru (FCSB), Cătălin Ţîră (CSM Slatina), Doru Popadiuc (Diósgyőri VTK);

PLECĂRI: Florinel Mitrea (Cetatea Turnu Măgurele), Eduard Lambrinoc (Metalul Buzău), Alexandru Maxim (CSM Olimpia Satu Mare via FCSB), Valentin Mărgărit, Angelo Cocian (ambii liberi).

CFC Argeş – antrenor Bogdan Andone;

SOSIRI: Eldin Mehmedović (Gornji Rahić), Alexandru Silveanu (Unirea Bascov, revenit), Emmanuel Mensah* (CFR Cluj), Franck Tchassem* (Universitatea Cluj), Paul Mitrică (CS Tunari);

PLECĂRI: Alexandru Silveanu*, Valentin Buhăcianu (ambii AFC Câmpulung-Muscel), Petrişor Petrescu* (CSC Şelimbăr), Raul Ailenei (CSC Dumbrăviţa via Ripensia Timișoara), Andrei Dima, Marco Dică (ambii Concordia Chiajna), Alexandru Dinoci* (SCM Râmnicu Vâlcea), Radu Ciuciulete (ARO Muscelul Câmpulung).

CS Afumaţi – antrenor Vasile Neagu;

SOSIRI: Iannis Drăghici-Muşat (ARO Muscelul Câmpulung), Valerio Gallo (Oțelul Galați), Gabriel Dănuleasa* (Farul Constanța), Daniel Olariu (CSC Şelimbăr), Onur Kaplan, Ely Fernandes (ambii liberi de contract);

PLECĂRI: Hussein Shehait (Steaua Bucureşti, revenit), Eduard Chioveanu (FC Voluntari), Mario Stancu, Eduard Burlacu* (ambii CS Dinamo), Ştefan Cană* (CS Universitar din Alba Iulia).

Corvinul 1921 – antrenor Florin Maxim;

SOSIRI: Bogdan Ungureanu*, Radu Maria* (ambii Rapid București), Taiye Rasaq (Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, revenit), Pedro Albino (CSM Focşani), Denis Zanc* (Viitorul Cluj);

PLECĂRI: Taiye Rasaq* (Viitorul Arad), Jimmy King* (CS Dinamo), Marius Lupu (Unirea Slobozia), Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Ibuchi Chukwu* (Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Desley Ubbink (FC Bihor Oradea).

FCU 1948 Craiova – antrenor Valentin David;

SOSIRI: – ;

PLECĂRI: Tudor Oltean (CSM Slatina), Marokhy Ndione (AC Oulu), Sekou Sidibe (RAAL La Louvière).

CSM Slatina – antrenor Claudiu Niculescu;

SOSIRI: Mihai Răcăşan* (CFR Cluj), Tudor Oltean (FCU 1948 Craiova), Rodri Hernando (CSC Şelimbăr), Claudiu Moisie* (Star Sport), Luca Ilie (CSO Petrolul Potcoava);

PLECĂRI: Mihai Constantinescu (Sport Team), Denis Dragu (Oltul Curtişoara), Cătălin Ţîră (FC Voluntari).

Metalul Buzău – antrenor Valentin Stan;

SOSIRI: Eduard Lambrinoc (FC Voluntari), Darius Grosu* (Farul Constanța via Gloria Buzău);

PLECĂRI: Alberto Câşlariu* (Sport Team).

Concordia Chiajna – director tehnic Ion Dumitru;

SOSIRI: Andrei Dima, Marco Dică (ambii CFC Argeş), Robert Ivan (Recolta Gheorghe Doja), Radu Dumitru (SC Popeşti-Leordeni, revenit);

PLECĂRI: Gerson (Nova Venecia), Vasilică Duţă (Viitorul Oneşti), Andreas Burcea* (Oţelul Galați), Giovani Ghimfuş (Sepsi OSK), Daniel Dumbravă (Olimpic Zărneşti), Adrian Bălan (CS Tunari).

Ceahlăul Piatra Neamț – antrenor Marco Veronese;

SOSIRI: –

PLECĂRI: Romario Moise (Poli Iaşi), David Anăstase (Dunărea Călăraşi), Cristian Gyulai (Sepsi OSK, revenit), Robert Ciobanu (Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Iga Batantu (Orania Vianden).

Chindia Târgovişte – antrenor Constantin Pană (nou);

SOSIRI: Cătălin Cocoş (CSM Alexandria), Alin Cocoş* (Farul Constanța), Luis Niţu, Antonio Vlad (ambii Dunărea Călăraşi), Flavius Croitoru, Andrei Panait (ambii CS Mioveni);

PLECĂRI: Ante Živković (Posušje), Marian Şerban (CS Tunari), Ştefan Muşat (liber), Alexandru Sabău (SCM Zalău).

FC Bihor Oradea – antrenor Gheorghe Ghiţ;

SOSIRI: Laurenţiu Maxim (Viitorul Cluj), Desley Ubbink (Corvinul Hunedoara), Iulian Anca-Trip (Crişul Sântandrei), François Yabré (Oțelul Galați), Dan Panait (liber);

PLECĂRI: Sergiu Jurj, Deniz Giafer* (ambii CSC Şelimbăr), David Sala* (SR Municipal Braşov), Loren Ioviţă* (ACS Târgu Mureş 1898), Arsenie Mocan*, Denis Cociuba* (ambii Crişul Sântandrei), Răzvan Săutiuţ*, Andrei Cherman* (ambii Diosig).

CSC 1599 Şelimbăr – antrenor Ioan Luca;

SOSIRI: Petrişor Petrescu* (CFC Argeş), Edgar Cadar (US Lecce), Dennis Berţa (CSM Unirea Alba Iulia), Alexandru Luca*, Alexandru Cişmaş (ambii FC Hermannstadt), Sergiu Jurj, Deniz Giafer* (ambii FC Bihor Oradea), Daniel Benzar (Gloria Buzău);

PLECĂRI: Rodri Hernando (CSM Slatina), Tudor Butucel (Legia Warszawa), Salvatore Marrone (Calcio Termoli), Daniel Olariu (CS Afumaţi), Marian Braşoveanu (CSC Dumbrăviţa), Casian Soare (Dinamo București), Darius Paşcalău, Luca Popa, Vitalii Nerukh (toţi liberi).

Unirea Ungheni – antrenor Eusebiu Tudor;

SOSIRI: Cristin Jalbă (CSM Focşani), Moses Yuh* (Sănătatea Cluj), Romain Oller (Jacou Clapiers), Dominik Şoptirean* (CFR Cluj), Marko Veselinovic (AEL Limassol), Alin Techereş* (Universitatea Cluj), George Gogescu (Estepona);

PLECĂRI: Yvan Ndiesse (liber), Onni Tiihonen (AC Oulo), Victoraş Astafei, Bogdan Piper, István Fülöp (toţi ACS Târgu Mureş 1898), Ioan Barstan (CFR Cluj, revenit).

CSC Dumbrăviţa – antrenor Cosmin Stan;

SOSIRI: Rareş Butnăraşu*, Raul Ailenei* (ambii Ripensia Timișoara), Marian Braşoveanu (CSC Şelimbăr), Cosmin Gladun (Gloria Buzău), Alin Ignea (Peciu Nou), Alexandru Buţu* (Ghiroda & Giarmata Vii), Denis Curea (liber);

PLECĂRI: Vlad Băluţoiu* (Timişul Şag), Andres Bologa*, Darius Hitian* (ambii Avântul Periam), Ouadie Salhi (ACSM Reşiţa), Ahmet Ekmekci, Luca Bodri (ambii Progresul Pecica), Răzvan Ristin* (Progresul Pecica via UTA), Alexandru Martinov (Peciu Nou), Radu Burdeţ (Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Ion Vasluian (NK Radnički Dalj).

CSM Focşani 2007 – antrenor Alin Chiţa;

SOSIRI: David Stăiculescu, Alexandru Crivac*, Petruş Pintilie* (toţi CSM Alexandria), Călin Bădaşcă (CSM Adjud), Adrian Godja (Viitorul Pandurii), Cristian Istrate (Viitorul Cluj), Rareş Bîrlădeanu (Metalurgistul Cugir);

PLECĂRI: Cristin Jalbă (Unirea Ungheni), Gabriel Dodoi, Denis Brînzan, Alexandru Zaharia (toţi SCM Râmnicu Vâlcea), Pedro Albino (Corvinul Hunedoara), Stejărel Vişinar (Gloria 2018 Bistrișa-Năsăud), Răzvan Gorovei (ACS FC Bacău), Răzvan Creţ (Minaur Baia Mare via AFC Botoşani), Răzvan Tamaşi (FCSB, revenit).

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – antrenor Sorin Colceag;

SOSIRI: Rafael Munteanu* (Farul Constanța), Alexandru Silveanu*, Valentin Buhăcianu (ambii CFC Argeş), Dabney dos Santos (AS Trenčín), Jean Célestin (US Granville), Denys Dedechko (Zimbru), Raul Nistor, Darius Nistor (ambii CSM Unirea Alba Iulia), Alexandru Răuţă, Sorin Bustea, Valentin Coşereanu (toţi CS Mioveni), El Hadji Diop (BSC Old Boys), Rareş Bădulescu* (Dinicu Golescu), Chately Imounga Eyoum (Green City), Eduard Dănilă* (FC Rapid 1923);

PLECĂRI: Cristian Bălgrădean (CSM Unirea Alba Iulia), Chately Imounga Eyoum (Axi Adunații Copăceni), Derrick Takoutsing (Știința Miroslava), Luca Florică (MFK Chrudim), Robert Ene, Marian Sanda, Antonio Niţă (toţi Vediţa Colonești), Daniel Popescu (Urban Titu), Radu Cacior (Transilvania Bistriţa), Robert Dumitrescu* (ARO Muscelul Câmpulung), Ştefan Coman, Robert Stănici (ambii Progresul Fundulea), Marian Voicu (Omega Sport), Hussaini Sanusi, Believe Peter (ambii Dinamo București, reveniţi), Alexandru Popescu (CSM Alexandria), Ianis Oprişan (Rapid București, revenit), Sergiu Bălănică (liber).