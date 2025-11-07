Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar pe arii restrânse va ninge slab. În aceste condiții, carosabilul va fi umed sau alunecos, iar conducătorii auto trebuie să circule cu maximă prudență.

Obligații și recomandări pentru conducătorii auto:

Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone trebuie să fie echipate cu lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei;

Adaptați permanent viteza la condițiile de drum (ceață, gheață, zăpadă sau polei);

Toți ocupanții vehiculului trebuie să poarte centura de siguranță;

Verificați buna funcționare a sistemelor de iluminare, semnalizare, climatizare și dezaburire;

Evitați comenzile bruște ale vehiculului și folosiți cu precădere frâna de motor;

Mențineți distanța de siguranță între vehicule;

Folosiți luminile de întâlnire și pe timpul zilei.

Autoritățile reamintesc că siguranța rutieră depinde de responsabilitatea fiecărui participant la trafic.