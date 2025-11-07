Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar pe arii restrânse va ninge slab. În aceste condiții, carosabilul va fi umed sau alunecos, iar conducătorii auto trebuie să circule cu maximă prudență.

Obligații și recomandări pentru conducătorii auto:

Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone trebuie să fie echipate cu lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei;

Adaptați permanent viteza la condițiile de drum (ceață, gheață, zăpadă sau polei);

Toți ocupanții vehiculului trebuie să poarte centura de siguranță;

Verificați buna funcționare a sistemelor de iluminare, semnalizare, climatizare și dezaburire;

Evitați comenzile bruște ale vehiculului și folosiți cu precădere frâna de motor;

Mențineți distanța de siguranță între vehicule;

Folosiți luminile de întâlnire și pe timpul zilei.

Autoritățile reamintesc că siguranța rutieră depinde de responsabilitatea fiecărui participant la trafic.

 Dâmbovița: Două persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 300.000 de lei
Știri
Dâmbovița

 Dâmbovița: Două persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 300.000 de lei

Roxana - Ionela Botea
În cadrul operațiunii „JUPITER", desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă...

 Urban Titu, duel dâmbovițean cu Voința Crevedia:  Obiectiv clar- toate punctele!

Roxana - Ionela Botea
Echipa Urban Titu se pregătește de un nou examen important în...

 Echipa Națională de Baschet Feminin a României s-a reunit la Târgoviște pentru preliminariile FIBA Women's EuroBasket 2027

Roxana - Ionela Botea
Echipa Națională de Senioare a României  s-a reunit la Târgoviște,...

 Arbitrajul dâmbovițean urcă în Liga 2: Tudor Șillo a debutat la meciul Steaua București – CSC Dumbrăvița

Roxana - Ionela Botea
Un nou moment de satisfacție pentru arbitrajul dâmbovițean. Tânărul Tudor Șillo,...

News

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Social 0
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor...

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Social 0
Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un...

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

