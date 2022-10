Toți românii care dețin fosă septică, obligați să se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate Cei prinși în neregulă vor fi “exterminați” cu amenzi pornind de la 5.000 de lei

0 0

După ce a liberalizat prețul la consumul de energie electrică, în ciuda faptului că, în România, nu există o concurență reală, firmele producătoare fiind, de fapt, sub controlul Statului, actualul guvern de coaliție recurge la un alt pretext, legalizat, pentru a procura banii necesari susținerii sistemului bugetar, supradimensionat, populat cu clientela politică, reprezentată de așa-zișii “lipitori de afișe”, cei mai mulți dintre ei, incompetenți, dar abili plimbători de hârtii.

Astfel, conform site-ului “Realitatea.net”, unul dintre cele mai obiective site-uri de știri, o lege, intrată în vigoare în luna mai 2022, îi obligă pe propr

Epurarea Apelor Uzate. Termenul limită este 30 octombrie 2022.

Deci, toți românii, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică), au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate”.

În cazul celor care aveau o fosă septică sau o stație proprie de epurare, la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Legea spune că fiecare administrație locală are obligația întocmirii acestui registru.

„Art. 2. – La nivelul unităților administrativ-teritoriale, după caz, a asociațiilor de dezvoltare interco-munitară se realizează și se aprobă o analiză a situației la nivel local, în vederea elaborării Planului urbanistic zonal, cu respectarea prevederilor art.47 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește zonele:

a) unde se prestează serviciul public de canalizare, cu respectarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

b) unde se prestează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, cu respectarea Strategiei locale de înființare, organizare, gestiune și funcționare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unității administrativ-teritoriale;

c) în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate.

Art. 3. – Sistemele individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art.3 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”