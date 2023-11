Top destinatii pentru iubitorii jocurilor de noroc

In aproape orice tara din lume vei merge vei gasi cazinouri in care poti sa iti incerci norocul la sloturi sau chiar la jocuri de masa si carti. Cu toate acestea, exista cateva orase renumite la nivel mondial si recunoscute in mod unanim drept adevarate “capitale” ale jocurilor de noroc.

In acest articol iti prezint un top al destinatiilor pentru iubitorii de jocuri de noroc in care acestia vor trai cu adevarat o experienta next-level si vor resimti atmosfera inedita a celor mai celebre cazinouri.

1. Las Vegas

“Orasul Pacatelor”, asa cum mai este numit Las Vegas, Nevada este capitala mondiala a jocurilor de noroc. In acest oras sunt peste 70 de cazinouri, iar competitia serioasa a facut ca fiecare dintre ele sa ofere clientilor o experienta unica.

Las Vegas a aparut in nenumarate filme, iar actori celebri au jucat in cazinourile de aici alaturi de VIP-uri din intreaga lume. De fapt, de-a lungul timpului, sute de mii de jucatori de cazino au pasit pe celebrul bulevard The Strip, acolo unde sunt concentrate toate cele 70 de cazinouri din Las Vegas.

Printre cele mai mari cazinouri din Las Vegas mentionam Bellagio Hotel & Casino, MGM Grand, The Mirage sau Wynn Casino.

Desi experienta dintr-un astfel de cazino este una unica, totusi te vei putea bucura acum de o sesiune de joc atractiva si in mediul online. O buna alegere in acest sens este Betano Casino, iar daca vrei sa incepi distractia pe internet citeste aici mai multe informatii despre Betano Casino.

Nu doar clientii normali sunt bineveniti aici, ci si high rollerii, adica persoanele care prefera sa joace sute de mii sau chiar milioane de dolari la cazino.

Cel mai vechi cazino din Las Vegas este Golden Gate Hotel & Casino, deschis pentru prima data in 13 ianuarie 1906. Dupa mai multe perioade de inactivitate, a revenit pentru a oferi clientilor experiente autentice de cazino.

2. Macau, China

Fara indoiala, destinatia de top din continentul asiatic pentru jucatorii de cazino este Macau, China. Este o provincie independenta, in cadrul careia regimul chinez a permis o autoguvernare, cu reglementari proprii pentru jocurile de noroc, exceptie facand impozitele din aceste activitati, care revin Chinei.

Nu e de mirare ca aici s-au dezvoltat cateva dintre cele mai luxoase resorturi din lume care gazduiesc si cazinouri, dar si hoteluri si magazine.

In ultima decada, Macau se lupta cu Las Vegas pentru titlul de capitala mondiala a jocurilor de noroc, pentru ca aici joaca foarte multi clienti VIP, fiind puternic mediatizata industria jocurilor de noroc din Macau.

Insa la grandoarea cazinourilor si la volumul de joc de aici se mai adauga un aspect foarte important – chinezii rezidenti nu au voie sa joace la cazinouri in China, fiind interzisa prin lege aceasta activitate considerata de guvernul local drept nociva. Prin urmare, exista un fenomen urias de turism in scop de practicare a jocurilor de noroc – chinezii care vor sa se distreze merg in Macau, lucru care genereaza venituri colosale.

Avem si aici Wynn Casino, o replica a celebrului cazino din Las Vegas. Chiar daca nu are aceeasi dimensiune, ofera sute de mese de joc si sloturi si aceeasi experienta grandioasa.

3. Monte Carlo, Monaco

Cu siguranta Monte Carlo este o destinatie exotica pentru turistii cu bugete mai mari. Insa acest oras gazduieste si celebrul Casino Monte Carlo, unul dintre cele mai mari cazinouri din lume.

Aici clientii VIP au parte de tratament special, existand si sectiuni exclusiviste rezervate high rollerilor. In plus, sunt organizate turnee unde suma de intrare este una exorbitanta.

Chiar daca este un cazino foarte mare, este putin mai exclusivist, astfel ca nu orice jucator de casino are acces aici.

Daca esti insa un high roller iti poti cumpara un statut de membru si esti binevenit sa iei parte alaturi de jucatori de top din lume la experientele oferite de mesele de joc.

4. Estoril, Portugalia

Multa vreme s-a sustinut, pe buna dreptate, ca in Estoril se afla cel mai mare cazino din lume din punct de vedere al suprafetei.

Resortul Casino Estoril cuprinde nu doar zeci de sali de jocuri si sute de sloturi, dar are si hoteluri, restaurante de top si chiar magazine cu produse de lux.

Daca faci o vizita in Estoril, nu ar trebui sa ratezi Casino Estoril, pentru ca vei ramane cu siguranta impresionat de grandoarea acestui resort.

5. Venetia, Italia

Venetia nu este recunoscta drept o capitala a jocurilor de noroc, insa se remarca prin altceva la fel de important. Este orasul in care a fost fondat primul cazino din lume.

Casino di Venetia a fost infiintat in anul 1638, guvernarea locala din acea vreme recunoscand potentialul jocurilor de noroc. Ce este cu adevarat interesant este ca si in momentul de fata cazinoul functioneaza, fiind situat chiar pe Canal Grande.

Initial, Casino di Venetia a fost gazduit de cladirea unui vechi teatru construita in 1509. Ulterior, cazinoul s-a extins si mai mult, astfel ca acum are si facilitati de cazare pe langa sali de jocuri.

In concluzie, daca vrei sa-ti planifici o vacanta in care relaxarea, plimbarea, vizitatul obiectivelor turistice si jocurile de noroc sa se imbine in mod armonios, atunci ar fi o idee buna sa te indrepti catre una dintre destinatiile prezentate mai sus si sigur nu vei regreta alegerea facuta.