Top 5 asistente record la meciurile de fotbal

Fotbalul a generat mereu spectacol si emotie, doua dintre ingredientele care in mod natural atrag spectatorii la stadion.

Daca in momentul de fata vorbim de asistente de 50.000-70.000 de spectatori pe marile stadioane ale lumii, vreau ca in acest articol sa-ti prezint cateva recorduri de asistenta la meciuri de fotbal absolut memorabile.

1. Bolton Wanderers vs West Ham United, finala FA Cup 1923 – 126.047 spectatori cu bilet (conform unor surse, 300.000 spectatori)

Cred ca nu surprinde pe nimeni faptul ca recordul de asistenta all-time de pana acum a fost intr-un meci din Anglia, mai exact in finala FA Cup din 1923 disputata pe vechiul stadion Wembley.

De fapt, acea arena a fost inaugurata de finala mentionata, un lucru cu atat mai important.

Asistenta raportata oficial a fost de 126.047 de spectatori, insa a fost un haos total la acel meci deoarece foarte multi suporteri au intrat fara sa mai cumpere bilet, trecand chiar si de fortele de ordine prezente in numar mare la meci.

Exista chiar si surse care mentioneaza un numar de 300.000 de fani prezenti la acel meci, fani care erau nu doar in tribune, dar si pe teren in afara tuselor si in afara stadionului.

De fapt, fanii erau atat de multi incat au navalit la propriu pe teren, lovitura de incepere a meciului fiind amanata pentru 45 de minute in care fortele de ordine au facut tot posibilul ca meciul sa poata fi jucat in conditii normale.

La finalul partidei, Bolton s-a impus cu 2-0 si a ridicat pentru prima oara trofeul FA Cup, competitie pe care poti sa pariezi intotdeauna la Mr Bit Online si chiar poti sa incasezi un bonus de bun venit fara depunere la Mr Bit.

2. Brazilia vs Uruguay, finala Campionatului Mondial 1950 – 199.854 spectatori

Finala Campionatului Mondial din 1950 le-a adus fata in fata pe doua reprezentante puternice ale fotbalului: Brazilia, tara gazda si Uruguay. Pe atunci, sistemul de joc si formatul competitiei erau diferite fata de cele actuale, astfel ca era un clasament pe baza de puncte.

Conform acelui clasament, Brazilia avea un avans de 1 punct si avea nevoie de victorie sau macar de un egal cu Uruguay pentru a ridica trofeul de campioana mondiala.

Insa ghinionul avea sa-i loveasca pe brazilieni pentru ca Uruguay a marcat golul victoriei cu 11 minute inainte de final. Socul a fost imens, deoarece brazilienii erau mari favoriti la ridicarea trofeului si putini credeau ca nu pot scoate macar un egal.

De fapt, brazilienii erau atat de siguri de reusita ca au imprimat 22 de medalii de aur pentru echipa, inscriptionate cu numele jucatorilor si cu mentiunea de campioni mondiali. Un ziar care se imprima noaptea chiar a pus o poza cu Brazilia si a titrat “Campionii Lumii”.

Finala a avut loc pe legendara Maracana, iar asistenta a fost in mod oficial de 199.854 de spectatori, insa in realitate au fost mult mai multi oameni prezenti la meci.

3. Scotia vs Anglia, Hampden Park 1937 – 149.547 spectatori

In 1937, Scotia si Anglia au disputat un meci incredibil in competitia Home International Championship. Avand in vedere asistenta uriasa, te-ai fi asteptat probabil ca meciul sa aiba vreo miza semnificativa.

Vei fi surprins sa afli ca, de fapt, nu era nicio miza in acel joc si cu toate acestea, peste 50.000 de englezi au calatorit in nord pentru a-si sustine favoritii in duelul cu scotienii.

Galezii deja castigasera trofeul in acel an inainte de acest meci, astfel ca partida era mai mult una amicala am putea spune.

Biletele se vindeau pe 2 silingi, aproximativ 5 lire in ziua de astazi, iar meciul nu a fost difuzat la radio, din cauza unor probleme legate de drepturile de transmisie. Autoritatile locale au raportat faptul ca 46 de oameni au lesinat in aglomeratie, un numar relativ restrans daca ne gandim la ce nebunie era pe stadioane in acei ani.

4. Celtic vs Aberdeen, Hampden Park 1937 – 147.365 spectatori

La numai doua saptamani distanta de duelul dintre Scotia si Anglia de pe aceeasi arena, Hampden Park a gazduit si finala Cupei Scotiei 1937, duelul dintre Celtic si Aberdeen.

Meciul s-a terminat cu victoria lui Celtic cu scorul de 2-1. Un lucru si mai interesant insa este ca pe langa asistenta oficiala raportata de pe arena, au mai fost aproximativ 30.000 de spectatori si in afara stadionului.

5. Celtic vs Leeds, Hampden Park, semifinala de Cupa Europeana, mansa retur 1970 – 136.505 spectatori

Din nou trebuie sa mentionez aceasta arena Hampden Park pentru un nou meci de fotbal cu o asistenta record de 136.505 spectatori.

Este vorba despre mansa retur a semifinalei de Cupa Europeana dintre Celtic si Leeds disputata in 1970. Un lucru interesant este ca meciul trebuia sa se dispute pe Celtic Park, insa cererea de bilete a fost una uriasa, cu mult peste limita de 60.000 disponibile pentru acea arena.

Scotienii s-au impus cu scorul de 2-1 si au reusit sa ajunga in finala competitiei, insa meciul a fost unul foarte echilibrat, cu ocazii de ambele parti.